Zełenski podpisał dekrety. Pozbawił obywatelstwa mera Odessy

Pozbawić obywatelstwa ukraińskiego Hennadija Truchanowa, mera Odessy, Olega Cariowa, byłego posła z partii OPZZ (Opozycyjna Platforma – Za Życie), oraz tancerza baletowego Siergieja Połunina – odpowiednie dekrety podpisał prezydent Zełenski. Poinformowało o tym nasze źródło we władzach państwowych. Otrzymano potwierdzenie, że posiadają oni rosyjskie obywatelstwo, więc taka decyzja jest logiczna – dodało nasze źródło – powiedziała prowadząca w telewizji.

Na stronie internetowej prezydenta Ukrainy odpowiednie dekrety nie zostały jeszcze opublikowane.

Petycja dot. obywatelstwa

Wcześniej we wtorek petycja o pozbawieniu obywatelstwa Ukrainy mera Odessy Hennadija Truchanowa, opublikowana na stronie internetowej prezydenta Ukrainy w poniedziałek, zebrała już ponad 27 tysięcy głosów, więcej niż 25 tysięcy wymaganych do jej rozpatrzenia przez głowę państwa.

W petycji stwierdzono, że niektóre materiały dziennikarskie mają zawierać informacje o posiadaniu przez mera Odessy paszportu obywatela Federacji Rosyjskiej, odniesiono się też do popierania przez Truchanowa "narracji korzystnych dla państwa agresora”.

We wtorek Zełenski oświadczył, że potwierdzono posiadanie obywatelstwa rosyjskiego przez niektóre osoby, nie precyzując jednak, o jakie osoby chodzi i jakie stanowiska zajmują.

Szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Wasyl Maluk złożył raport dotyczący przeciwdziałania rosyjskim sieciom agentur i kolaborantom w regionach przyfrontowych, przygranicznych i na południu naszego państwa. Potwierdzono również posiadanie obywatelstwa rosyjskiego przez niektóre osoby – przygotowano odpowiednie decyzje w ich sprawie. Dekret został podpisany – napisał prezydent w Telegramie.

W poniedziałek Truchanow stwierdził, że obawia się pozbawienia go obywatelstwa Ukrainy, i stwierdził, że przygotowywana jest przeciw niemu akcja dezinformacyjna dotycząca rzekomego posiadania przez niego obywatelstwa rosyjskiego. Zaznaczył, że kwestia ta jest poruszana od 2014 roku i od tego czasu nieustannie wyjaśniał, żenie posiada i nigdy nie posiadał obywatelstwa Federacji Rosyjskiej, a wszystkie właściwe organy Ukrainy sprawdziły tę kwestię.

Kto jeszcze stracił obywatelstwo?

Oleg Cariow to były ukraiński polityk i biznesmen, deputowany Rady Najwyższej, który po 2014 roku poparł rosyjską agresję i został oskarżony o zdradę stanu. Obecnie uznawany jest za kolaboranta Kremla.

Siergiej Połunin, który urodził się w Chersoniu, to znany rosyjski tancerz baletowy. W ostatnich latach zasłynął z kontrowersyjnych, prorosyjskich wypowiedzi oraz otwartego poparcia dla przywódcy Rosji Władimira Putina.