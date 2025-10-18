Były premier Kanady ostro o Trumpie

Zachodnie społeczeństwo jest zbudowane na rządach prawa – mówił 91-letni polityk, który był w piątek gościem jednego z programów publicznego nadawcy CBC. W jego ocenie Trump "nie przejmuje się zasadami rządów prawa” i to „może spowodować wiele problemów za południową granicą” (Kanady).

Reklama

Chretien zwrócił uwagę, że kiedy "nie działają rządy prawa, pojawia się codzienny szantaż, a to nie działa”. Dodał też, że kiedyś skończy się obecność Trumpa w Białym Domu, ale nie wiadomo, jaki będzie ostateczny rezultat jego obecnych działań.

Dotychczasowe zachowanie Trumpa wobec Kanady, takie jak cła czy określanie Kanady jako "51 stanu” Chretien uznał za działanie, które zjednoczyło kraj "jak nigdy przedtem” i żartując podziękował za to.

Kanada nigdy nie dołączy do USA

W marcu br., gdy Carney przejął po Justinie Trudeau funkcję lidera Partii Liberalnej i tym samym premiera Kanady, Chretien dziękując odchodzącemu premierowi zwrócił się też do Trumpa mówiąc: "od jednego starego faceta do drugiego starego faceta: skończ z tym nonsensem. Kanada nigdy nie dołączy do USA".

Chretien jest ważnym kanadyjskim politykiem, był premierem Kanady w latach 1993-2003 i to podczas jego rządów, w październiku 1995 r., w prowincji Quebec przeprowadzone zostało referendum, które miało wyprowadzić tę prowincję z kanadyjskiej konfederacji jako odrębne państwo. Za pozostaniem Quebecu jako prowincji opowiedziało się 50,58 proc. głosujących.

Agencja The Canadian Press opisywała w środę odtajnione dokumenty relacjonujące m.in. działania samego Chretiena i jego ministrów tuż przed referendum. Premier polecił ministrom zachowanie spokoju, unikanie paniki i pochopnych działań.