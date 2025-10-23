Grecki Parlament zatwierdził kontrowersyjny 13-godzinny dzień pracy

Grecki parlament uchwalił nową ustawę dotyczącą pracy, która radykalnie zmienia zasady czasu pracy w tym kraju. Regulacja została przyjęta większością 158 głosów, dzięki poparciu rządzącej partii Nowa Demokracja oraz dwóch posłów niezależnych. Cała opozycja głosowała przeciwko ustawie, z wyjątkiem SYRIZY, która wstrzymała się od głosu.

Kluczowe zmiany i zasady wynagradzania

Nowe przepisy wprowadzają znaczącą nowość, rozszerzając limit 13 godzin pracy na dobę na zatrudnienie u jednego pracodawcy. Dotychczas tak długi czas pracy u jednego podmiotu nie był możliwy, a limit 13-godzinny dotyczył jedynie osób mających więcej niż jedno miejsce pracy. Choć formalnie ustawa utrzymuje 8-godzinny dzień pracy jako podstawę, reguluje dodatkowe godziny w ramach nowego 13-godzinnego limitu, ustalając następujące stawki za pracę ponad standardowy czas:

9. godzina pracy jest wynagradzana stawką wyższą o 20 proc. niż podstawowa.

Kolejne cztery godziny (od 10. do 13.) mają być wynagradzane podwyżką o 40 proc. w stosunku do stawki podstawowej.

Ponadto, ustawa wprowadza roczny limit nadgodzin wynoszący 150 godzin i gwarantuje pracownikowi prawo do odmowy wykonywania nadgodzin bez ryzyka utraty zatrudnienia.

Uzasadnienie rządu a reakcja związków zawodowych

Ministerstwo Pracy broni nowych regulacji, argumentując, że w rzeczywistości "chronią one prawa pracowników". Uzasadnienie to opiera się na wymogu dodatkowego wynagrodzenia za przedłużony czas pracy oraz na obowiązku jasnej i formalnej ewidencji tego czasu. Jednak związki zawodowe i organizacje pracownicze przyjęły ustawę z oburzeniem:

Konfederacja Pracowników Służby Cywilnej (ADEDY) oświadczyła, że uchwalenie 13-godzinnego dnia pracy stanowi "ostatni etap deregulacji stosunków pracy".

Związki ostrzegają, że nowe przepisy kreują rzeczywistość, w której "normą staje się zmęczenie, stres i wypalenie zawodowe", nazywając ten stan "legalizacją wypalenia zawodowego".

W odpowiedzi na ustawę doszło już do dwóch strajków generalnych, a kolejne akcje protestacyjne zostały zapowiedziane na listopad.

Grecja jako europejski lider długości czasu pracy

Nowe, wydłużające czas pracy regulacje wprowadzane są w kraju, który już obecnie jest liderem w Unii Europejskiej pod względem długości czasu pracy: