Grecki Parlament zatwierdził kontrowersyjny 13-godzinny dzień pracy
Grecki parlament uchwalił nową ustawę dotyczącą pracy, która radykalnie zmienia zasady czasu pracy w tym kraju. Regulacja została przyjęta większością 158 głosów, dzięki poparciu rządzącej partii Nowa Demokracja oraz dwóch posłów niezależnych. Cała opozycja głosowała przeciwko ustawie, z wyjątkiem SYRIZY, która wstrzymała się od głosu.
Kluczowe zmiany i zasady wynagradzania
Nowe przepisy wprowadzają znaczącą nowość, rozszerzając limit 13 godzin pracy na dobę na zatrudnienie u jednego pracodawcy. Dotychczas tak długi czas pracy u jednego podmiotu nie był możliwy, a limit 13-godzinny dotyczył jedynie osób mających więcej niż jedno miejsce pracy. Choć formalnie ustawa utrzymuje 8-godzinny dzień pracy jako podstawę, reguluje dodatkowe godziny w ramach nowego 13-godzinnego limitu, ustalając następujące stawki za pracę ponad standardowy czas:
- 9. godzina pracy jest wynagradzana stawką wyższą o 20 proc. niż podstawowa.
- Kolejne cztery godziny (od 10. do 13.) mają być wynagradzane podwyżką o 40 proc. w stosunku do stawki podstawowej.
Ponadto, ustawa wprowadza roczny limit nadgodzin wynoszący 150 godzin i gwarantuje pracownikowi prawo do odmowy wykonywania nadgodzin bez ryzyka utraty zatrudnienia.
Uzasadnienie rządu a reakcja związków zawodowych
Ministerstwo Pracy broni nowych regulacji, argumentując, że w rzeczywistości "chronią one prawa pracowników". Uzasadnienie to opiera się na wymogu dodatkowego wynagrodzenia za przedłużony czas pracy oraz na obowiązku jasnej i formalnej ewidencji tego czasu. Jednak związki zawodowe i organizacje pracownicze przyjęły ustawę z oburzeniem:
- Konfederacja Pracowników Służby Cywilnej (ADEDY) oświadczyła, że uchwalenie 13-godzinnego dnia pracy stanowi "ostatni etap deregulacji stosunków pracy".
- Związki ostrzegają, że nowe przepisy kreują rzeczywistość, w której "normą staje się zmęczenie, stres i wypalenie zawodowe", nazywając ten stan "legalizacją wypalenia zawodowego".
W odpowiedzi na ustawę doszło już do dwóch strajków generalnych, a kolejne akcje protestacyjne zostały zapowiedziane na listopad.
Grecja jako europejski lider długości czasu pracy
Nowe, wydłużające czas pracy regulacje wprowadzane są w kraju, który już obecnie jest liderem w Unii Europejskiej pod względem długości czasu pracy:
- Eurostat (dane z 2024 roku) wskazuje, że przeciętny tygodniowy czas pracy w Grecji wynosił blisko 40 godzin, podczas gdy średnia w UE to 36 godzin.
- OECD (dane z 2023 roku) potwierdza, że Grecy przepracowują najwięcej w Europie, ze średnią 1897 godzin rocznie.
- Odsetek pracowników w Grecji, którzy pracują ponad 49 godzin tygodniowo, wynosi aż 12,4 proc., co jest najwyższym wskaźnikiem w całej Unii Europejskiej.
