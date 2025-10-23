Instytut Wschodniej Flanki opublikował analizę napisaną przez gen. Wałerija Załużnego, ambasadora Ukrainy w Wielkiej Brytanii, a w latach 2021-2024 dowódcę ukraińskiej armii. Były wojskowy starał się wskazać przyczyny wojny na Ukrainie, a także szukał odpowiedzi na pytanie, co zrobić, aby wojna nie rozlała się na całą Europę.

"Wojna na Ukrainie jest wynikiem całego szeregu błędów w polityce zagranicznej, prowadzonej od momentu uzyskania niepodległości" - stwierdził generał. Napisał, że Kijów dążył do utrzymania dobrych stosunków zarówno z Zachodem, jak i z Rosją, by czerpać korzyści z obu kierunków. "Ta polityka ostatecznie doprowadziła państwo do wielkiego nieszczęścia" - podkreślił wojskowy.

Wojna "lada chwila zapuka do drzwi sąsiada"

Po omówieniu przyczyn wojny i gorzkim stwierdzeniu, że błędem było niedocenianie Rosji i nadmierna ufność w gwarancje bezpieczeństwa, generał Załużny przeszedł do przyszłych zagrożeń.

"Rosjanie nie widzą w tym momencie żadnych powodów, dla których mieliby się zatrzymać. Wojna w centrum Europy dotknęła nie tylko każdego Ukraińca. W rytm huków walącego się starego porządku wojna stała się globalna i lada chwila zapuka do drzwi sąsiada. Sąsiada, który mieszka z nami na jednym ciasnym piętrze, zwanym Europą. O niej właśnie będzie mowa – o Europie jako sąsiedzie w globalnej wojnie" - przestrzega Załużny.

"Wir wydarzeń, który zmieni świat na zawsze"

Jak pisze generał "wir wydarzeń, który zmieni świat na zawsze" nabiera obrotów "przy milczącej zgodzie nieistniejącego już starego porządku". "Już teraz można z całą pewnością mówić o narodzinach nowego typu wojny i o radykalnych zmianach w sztuce wojennej na cały XXI wiek. Jedną z głównych cech takiej wojny jest to, że żadne państwo na świecie nie jest w stanie samodzielnie unieść obecnego poziomu intensywności konfliktu i w pełni zaspokoić całego kompleksu potrzeb obronnych" - napisał generał.

Jak uniknąć wojny w Europie? Według Załużnego najważniejsza jest wola polityczna i gotowość do podjęcia praktycznych, w tym niepopularnych, kroków w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Konieczne są także dobrze wyszkolone i wyposażone w nowoczesny sprzęt wojskowy siły zbrojne, działające w oparciu o współczesne doktryny. Budowa nowej architektury kontynentu europejskiego zajmie ponad pięć lat.