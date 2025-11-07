Unijni ministrowie środowiska uzgodnili nowy cel klimatyczny na 2040 r. Zgodzili się też, by system ETS2 zaczął obowiązywać od 2028 r., czyli rok później, niż przewidują to obecne przepisy. Rozszerzenie systemu handlu emisjami na transport i budownictwo będzie oznaczać pobieranie opłat od gospodarstw domowych w związku z ogrzewaniem domów i tankowaniem samochodów.

System ETS2 po 2030 r.?

Uzgodnione przez państwa członkowskie opóźnienie systemu ETS2 o rok jest krokiem na przód, ale chcemy więcej - powiedział europoseł KO Andrzej Halicki. Uważa, że w PE jest szansa na zbudowanie większości, by wejście w życie ETS2 przesunąć o trzy lata - po 2030 r.

Reklama

System ma pomóc w ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, jednak koszty jego wprowadzenia mogą mocno odczuć w swoich portfelach zwykli obywatele. Dlatego kraje takie jak Polska czy Rumunia chcą opóźnić jego wprowadzenie.

Im później, tym drożej?

Reklama

Dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung" informuje, że decyzja unijnych ministrów środowiska o opóźnieniu wprowadzenia ETS2 o rok jest brzemienna w skutkach. "W ten sposób UE osłabia sedno swojej polityki klimatycznej. Osiągnięcie celu klimatycznego UE na rok 2030 – redukcja emisji o 55 procent w stosunku do poziomu z 1990 roku – będzie teraz znacznie trudniejsze. Czas pokaże, czy kraje takie jak Polska i Rumunia, naciskając na wprowadzenie tego środka, wyświadczyły sobie przysługę“.

Gazeta zwraca uwagę, że im później system zostanie uruchomiony, tym wyższe ceny grożą w momencie jego wprowadzenia. "Przesunięcie terminu może zatem zemścić się na mieszkańcach Europy Wschodniej, którzy w przeciwieństwie do Berlina nie wprowadzili jeszcze krajowych cen CO2. Paradoksalnie, w Niemczech handel emisjami może początkowo doprowadzić nawet do spadku cen – nawet jeśli nastąpi to dopiero rok później“ - czytamy.