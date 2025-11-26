Parlament Europejski alarmuje. Rosja i Chiny podgrzewają napięcia w Arktyce

Rezolucję poparło 510 europosłów, 75 było przeciw, a 80 wstrzymało się od głosu.

Europosłowie zwracają w niej uwagę na zwiększoną aktywność Rosji i Chin w regionie; ich zdaniem doprowadziło to do wyraźnej eskalacji napięć.

W dokumencie podkreśla się, że zarządzanie Arktyką powinno pozostać oparte na prawie międzynarodowym, w tym Konwencji ONZ o prawie morza. Jednocześnie europosłowie odrzucili jednostronne roszczenia terytorialne oraz zaapelowali o dialog dyplomatyczny w obliczu rosnącej konkurencji na szlakach arktycznych.

Zwrócili również uwagę na strategiczne znaczenie zasobów Arktyki dla Europy. Podkreślili rolę Norwegii w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego UE oraz wskazali na rosnące poparcie dla integracji europejskiej w Islandii i Grenlandii. Zachęcali do pogłębiania partnerstw strategicznych z państwami regionu.

Sprawozdawca rezolucji, estoński europoseł Urmas Paet (Odnowić Europę), powiedział, że zawirowania w polityce światowej mają wyraźny wpływ na region Arktyki.

UE potrzebuje inteligentnej strategii, aby sprostać rosnącemu znaczeniu geopolitycznemu Arktyki i oprócz innych działań, mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości Islandia, Norwegia i Grenlandia przystąpią do UE - dodał.