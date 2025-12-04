Sędzia Sherilyn Peace Garnett podkreśliła, że Plasencia nie dostarczył śmiertelnej dawki, ale mimo to ponosił odpowiedzialność za podsycanie uzależnienia Matthew Perry'ego.

Wykorzystanie uzależnienia Matthew Perry'ego

Ty i inni pomogliście panu Perry’emu na drodze do takiego końca, kontynuując podsycanie jego uzależnienia od ketaminy. Wykorzystaliście uzależnienie pana Perry'ego dla własnego zysku – stwierdziła sędzia.

Na sali sądowej zeznawały m.in. przyrodnie siostry aktora, który zmarł w wieku 54 lat.

Świat opłakuje mojego brata. Był ulubionym przyjacielem wszystkich – mówiła Madeleine Morrison.

Rola Chandlera Binga w serialu "Przyjaciele" uczyniła Perry'ego jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów telewizyjnych swojego pokolenia. Od dawna walczył z uzależnieniem.

Lekarz o Perrym: To idiota, którego można wykorzystać

Plasencia przyznał, że świadomie żerował na zmagającym się z nałogiem aktorze. Wysłał m.in. SMS-a do innego lekarza, pisząc, że Perry jest "idiotą", którego można wykorzystać dla pieniędzy.

Według AP, zgodnie z sądową ugodą lekarz przyznał się do czterech zarzutów dystrybucji ketaminy w zamian za wycofanie pięciu dodatkowych zarzutów.

"Największy błąd w życiu" uwielbianego lekarza

Prokuratorzy wnioskowali o trzy lata więzienia, podczas gdy obrona domagała się jednego dnia aresztu, przedstawiając Plasencię jako osobę, która wyszła z ubóstwa i była kochana przez wielu pacjentów. Obrońcy nazwali działania lekarza "lekkomyślnymi" i "największym błędem w jego życiu".

Plasencia jest pierwszym z pięciu oskarżonych, którzy przyznali się do winy w związku ze sprawą. Procesy wszystkich toczą się oddzielnie.