Sophie Kinselli: Autorka "Wyznania zakupoholiczki" nie żyje

Popularna pisarka Sophie Kinselli, znana z przebojowej serii o zakupoholiczce Becky Bloomwood, zmarła w wieku 55 lat. W 2022 roku u Kinselli zdiagnozowano agresywną formę raka mózgu, glejaka wielopostaciowego. Informację o jej odejściu przekazano za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdzie pojawiło się oświadczenie rodziny:

"Ze złamanym sercem ogłaszamy, że dziś rano odeszła nasza ukochana Sophie (znana jako Maddy, znana jako Mamusia). Zmarła spokojnie, a jej ostatnie dni wypełnione były jej prawdziwymi miłościami: rodziną, muzyką, ciepłem, Bożym Narodzeniem i radością."

Kariera i dziedzictwo

Jak przypomina BBC, książki Kinselli sprzedały się w ponad 50 milionach egzemplarzy w ponad 60 krajach i zostały przetłumaczone na ponad 40 języków. Wśród jej najpopularniejszych tytułów, poza serią Shopaholic (której dwie pierwsze części posłużyły za podstawę filmu "Wyznania zakupoholiczki" z 2009 roku z Islą Fisher w roli głównej), znajdują się takie bestsellery jak Czy potrafisz dochować tajemnicy? oraz Nieznane terytorium.

Kinsella ogłosiła publicznie swoją diagnozę - glejaka wielopostaciowego - w 2024 roku, choć z chorobą zmagała się już od dwóch lat.

"Nie potrafimy sobie wyobrazić życia bez jej blasku i radości życia" - dodała rodzina. "Mimo choroby, którą znosiła z niewyobrażalną odwagą, Sophie uważała się za prawdziwie szczęśliwą - mając wspaniałą rodzinę i przyjaciół oraz odnosząc niezwykły sukces w swojej karierze pisarskiej. Nic nie brała za pewnik i zawsze była wdzięczna za okazywaną jej miłość. Będzie nam jej bardzo brakowało, a nasze serca pękają" - dodano.

Pisanie jako terapia

Ostatnia nowela autorki, What Does It Feel Like?, opublikowana w październiku 2024 roku, była częściowo beletryzowanym zapisem jej doświadczeń po diagnozie i operacji. Kinsella wyznała we wstępie, że zawsze przetwarzała swoje życie poprzez pisanie, co było jej formą terapii.

Zanim Kinsella zaczęła pisać jako Sophie Kinsella, pisała pod swoim prawdziwym nazwiskiem, Madeleine Wickham. Jej pierwsza powieść, The Tennis Party, ukazała się, gdy miała 24 lata i pracowała jako dziennikarka finansowa. Po jej sukcesie napisała kolejnych sześć książek jako Madeleine Wickham. Pięć lat później, wydając Świat marzeń zakupoholiczki, stworzyła postać Becky Bloomwood, finansistki-zakupoholiczki, która natychmiast podbiła serca czytelników, zapewniając autorce międzynarodową sławę.

Co to jest glejak wielopostaciowy?

Glejak wielopostaciowy to najgroźniejszy i najbardziej agresywny typ raka mózgu. Nowotwór ten szybko rośnie i ma tendencję do rozprzestrzeniania się w mózgu oraz nawracania nawet po usunięciu chirurgicznym. Głównymi metodami leczenia są chemioterapia, radioterapia oraz, jeśli stan pacjenta na to pozwala, chirurgiczne usunięcie jak największej części guza.