To, co w ludzkich oczach uchodzi za piękne widowisko i wywołuje zachwyt, u psiaków i kociaków stanowi źródło strachu i stresu. Mowa o fajerwerkach, które dla zwierzaków oznaczają tylko jedno: potężny hałas i przytłaczający błysk wywołujący przerażenie. Dlatego kiedy zbliża się Sylwester, szczególnego znaczenie nabiera kwestia opieki i bezpieczeństwa.

Zaginięcia zwierząt – efekt wystrzałowego Sylwestra

Niezależnie od tego, ile planujemy spacerów w dniu Sylwestra, za każdym razem warto zastosować dodatkową ochronę w postaci podwójnej obroży i zapięcia smyczy w dwóch miejscach – mówi Natalia Karolak, koordynatorka projektu Karmimy Psiaki w Fundacji Sarigato. Nagły dźwięk petard czy fajerwerków potrafi wywołać impulsywną reakcję u zwierzaka, z powodu odczuwanego stresu i strachu. Jeśli pies jest spuszczony ze smyczy, może zacząć biec przed siebie, nerwowo, na oślep. Ucieczka i zaginięcie, wypadek, wpadnięcie pod koła samochodu, a nawet śmierć – tak niestety potrafi zakończyć się sylwestrowy spacer, jeśli nie zadbamy o zabezpieczenie. Ważne jest też to, by psiak miał przypiętą adresówkę. Ostatni spacer należy zaplanować o takiej porze, kiedy jeszcze nie odbywają się wystrzały fajerwerków. Lepiej też zrezygnować z trwających długo wędrówek.

Nawet najlepszy plan czasem nie wystarczy. Drzwi klatki uchylone w niewłaściwym momencie, huk petardy pod balkonem, chwila nieuwagi i pies w sylwestrową noc może zniknąć. W takich sytuacjach najważniejsze staje się nie tylko uspokojenie zwierzaka, ale też szybkie jego odnalezienie.

"Liczba zagubionych zwierząt rośnie"

Statystyki twardo pokazują z jak dużym problemem się borykamy. W okresie fajerwerków liczba zagubionych zwierząt rośnie nawet o 30–60 proc.. Tak wynika z raportów amerykańskich służb zajmujących się kontrolą zwierząt, jak Animal Control oraz organizacji takich jak PetAmberAlert – mówi Bartosz Łączka z firmy notiOne, udostępniający lokalizator notiOne GPS.

Lokalizator sprawdza się nie tylko podczas Sylwestra, ale też na wakacjach, w lesie czy w nowym mieście. To dodatkowa warstwa bezpieczeństwa, kiedy pies boi się huku fajerwerków lub łatwo się gubi w obcym miejscu. Jeśli pies uciekł, a ma przypięty do obroży lokalizator, można natychmiast sprawdzić w aplikacji, gdzie się znajduje i bez trudu odnaleźć go, bez szukania „na ślepo”.

Aby zabezpieczyć się jeszcze bardziej i spokojniej spędzić Sylwestra, niektórzy decydują się na pobyt ze zwierzakiem w zacisznych rejonach. W Polsce Sylwester bez fajerwerków to nowy zyskujący trend. Popularność zyskują obiekty „psiolubne” w górach czy na Mazurach, które gwarantują brak pirotechniki. Miejsca te są rezerwowane z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem – opowiada Bartosz Łączka.

Sylwester - jak zadbać o dobrostan pupila?

Organizacje prozwierzęce zachęcają, by przygotować się do Sylwestra pod kątem zapewnienia opieki zwierzakowi. O co warto zadbać? Oto kilka wskazówek od Karmimy Psiaki:

• Bezpieczny kąt

Przygotuj w mieszkaniu czy domu bezpieczną, zaciszną i komfortową przestrzeń. Taką, w której Twój psiak czy kociak będzie mógł się ukryć, gdy usłyszy na zewnątrz hałas fajerwerkowych pokazów. To może być na przykład legowisko w łazience albo miejsce w szafie, pozwalające schować się przed nadmiarem oraz intensywnością dźwięków i obrazów. Aby je przytłumić, można włączyć na niskim dźwięku radio lub telewizor.

• Przydatne akcesoria

Kamizelka antylękowa czy specjalny szalik na głowę, tzw. komin – to przykładowe akcesoria, możliwe to nabycia i wykorzystania w domu, by zadbać o dobrostan swojego pupila. Czy podawać zestresowanemu zwierzakowi leki na uspokojenie? Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować takich środków. Nie należy też sięgać po lekarstwa przeznaczone dla ludzi – psy nie tolerują substancji zawartych w takich preparatach.

• Wsparcie i uważność

Cierpliwość, delikatność, wyrozumiałość – to najlepsze, co możesz dać swojemu pupilowi. Nie zostawiaj zwierzaka samego, np. w oddzielnym pomieszczeniu w domu. W obliczu stresu i lęku bądź przy tym nim, okazuj uwagę i ciepło, obserwuj jego reakcje i odpowiadaj na jego potrzeby. Pamiętaj jednak, by nie przesadzić w drugą stronę - ciągłe głaskanie, nieustanne tulenie i bycie nadopiekuńczym też nie są wskazane, zwierzak wyczuje twój niepokój i zmianę zachowania.

Wyjście na zabawę sylwestrową – co ze zwierzakiem?

Jeśli pies czy kot dopiero niedawno dołączył do rodziny i nie znamy jego zachowań, doświadczeń i reakcji na huk fajerwerków, to lepiej będzie, jak zostaniemy z nim w domu albo zapewnimy opiekę na czas naszej nieobecności. A na wyjście sylwestrowe zdecydujemy się w kolejnym roku, gdy już będziemy znać potrzeby swojego zwierzaka. Zarówno psy, jak i koty potrafią bardzo różnie reagować na fajerwerki, u niektórych pojawia się duży lęk, stres i przerażenie, dlatego warto być czujnym i uważnym, by nie przeoczyć istotnych momentów – rekomenduje Natalia Karolak z Karmimy Psiaki.