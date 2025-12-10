Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow ocenił, że ostatni wywiad prezydenta USA Donalda Trumpa na temat Ukrainy jest "bardzo ważny" i Moskwa przyjęła go z zadowoleniem. Pieskow podkreślił, że poglądy Trumpa "są zgodne z naszym rozumieniem" wielu kwestii, w tym członkostwa Ukrainy w NATO i utraty przez nią terytoriów. Rzecznik Kremla zauważył, że Trump odniósł się do "pierwotnych przyczyn konfliktu".

Trump przewiduje zwycięstwo Rosji

W wywiadzie dla Politico Trump wyraził przekonanie, że Rosja ma przewagę w wojnie. Trump stwierdził, że ostatecznie Rosja wygra wojnę, bo jest większa niż Ukraina, a jej pozycja negocjacyjna jest lepsza. Mimo że oddał "ogromny szacunek" narodowi ukraińskiemu za walkę i odwagę, uznał, że "w pewnym momencie rozmiar zwycięży".

Sprzeciw wobec NATO i wybory w Kijowie

Donald Trump ponownie sprzeciwił się przystąpieniu Ukrainy do NATO. Twierdził, że od dawna istniało zrozumienie, że Ukraina nie wstąpi do Sojuszu, jeszcze przed objęciem władzy przez Władimira Putina. Amerykański przywódca wezwał Kijów do przeprowadzenia wyborów, oskarżając władze o wykorzystywanie wojny jako pretekstu do ich zaniechania. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zadeklarował we wtorek gotowość do rozpisania wyborów prezydenckich, ale postawił warunek zagwarantowania bezpieczeństwa głosowania przez sojuszników w warunkach wojennych.