Dokument wyznaczający priorytety polityki zagranicznej i bezpieczeństwa USA mówi o zerwaniu z dotychczasową polityką zagraniczną w i zmienia główny nacisk polityki zagranicznej z rywalizacji z Chinami na bezpieczeństwo wewnętrzne oraz wyznaczenie zachodniej półkuli jako amerykańskiej strefy wpływów. "Dni, kiedy Stany Zjednoczone podtrzymywały cały porządek światowy jak Atlas skończyły się" - ogłoszono w dokumencie. Odpowiedzialności za bezpieczeństwo w poszczególnych regionach została przełożona na sojuszników Ameryki. Wedle tej wizji, USA mają być organizatorem i wspierać sieć takich sojuszy, lecz odgrywać mniejszą rolę.

Tajna wersja strategii

Nieopublikowana wersja nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA zakłada nowe sposoby sprawowania przywództwa na arenie międzynarodowej oraz inne podejście do Europy. Chodzi m.in. o wartości kulturowe.

Nowa strategia Trumpa proponuje stworzenie podmiotu, który skupiałby pięć największych mocarstw na świecie. Nie byłyby one ograniczone wymogami G7. Szersza wersja NSS zakłada utworzenie grupy "Core 5" (C5) składającej się z USA, Indii, Chin, Rosji i Japonii. Przedstawiciele państw członkowskich spotykaliby się ze sobą co jakiś czas, by omówić konkretne kwestie.

"Uczynić Europę znów wielką"

Defense One zwraca uwagę, że dłuższa wersja dokumentu pokazuje, jak administracja Trumpa chciałaby "uczynić Europę znów wielką". I to mimo faktu, że wzywa europejskie państwa do uniezależnienia się od amerykańskiego wsparcia militarnego.

Znalazła się tam propozycja skupienia się na stosunkach z państwami, których władze mają podobne poglądy. Jako kraje, z którymi USA "powinny bliżej współpracować w celu odciągnięcia ich od Unii Europejskiej" zostały wymienione: Polska, Austria, Węgry i Włochy. "Powinniśmy wspierać partie, ruchy oraz intelektualistów, którzy dążą do suwerenności i zachowania lub przywrócenia tradycyjnego europejskiego stylu życia, pozostając jednocześnie proamerykańskimi" - pisze Defense One, cytując dokument.

Doniesienia to fake news

Doniesienia o dłuższej, wewnętrznej wersji Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA to fake news - powiedziała PAP zastępczyni rzeczniczki Białego Domu Anna Kelly. Według doniesień Defense One, tajna wersja dokumentu miała mówić m.in. o odciąganiu Polski i innych państw od Unii Europejskiej.

To fake news. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Prezydenta – opublikowana na stronie internetowej Białego Domu – została zatwierdzona przez prezydenta, przekazana jego gabinetowi, rozesłana do departamentów i agencji oraz przekazana Kongresowi. Nie istnieje żadna alternatywna, prywatna ani tajna wersja - powiedziała Kelly w odpowiedzi na pytanie PAP.