Rodzina w krótkim oświadczeniu podkreśliła, że do samego końca był otoczony miłością i wsparciem. Bliscy zaznaczyli również, że wspólnie towarzyszyli mu w trudnym czasie choroby, dokładnie tak, jak on przez lata wspierał ich swoją postawą i charakterem.

Nie żyje legenda Scorpions. Francis Buchholz współtworzył największe hity zespołu

Francis Buchholz był związany ze Scorpions w latach 1973–1992, czyli w okresie, który wielu fanów uważa za absolutnie kluczowy w historii zespołu. To właśnie wtedy powstały utwory, które do dziś rozbrzmiewają w radiu i na koncertach na całym świecie, w tym "Wind of Change", "Still Loving You" czy "Rock You Like a Hurricane".

Przez niemal dwie dekady współtworzył rytmiczny fundament Scorpions, nagrywając z nimi dwanaście albumów studyjnych i uczestnicząc w trasach koncertowych, które ugruntowały światową pozycję grupy. W czasie jego obecności zespół sprzedał dziesiątki milionów płyt i zdobył liczne złote oraz platynowe wyróżnienia.

Francis Buchholz. Od szkolnej sceny do światowych estrad

Buchholz urodził się w Hanowerze. Już jako nastolatek sięgnął po gitarę basową i zaczął występować publicznie jeszcze w czasach szkolnych. Zanim trafił do Scorpions, grał w lokalnych zespołach rockowych, bluesowych i jazzowych, jednocześnie studiując inżynierię mechaniczną i kształcąc się muzycznie.

Przełom nastąpił, gdy dołączył do zespołu Dawn Road. W 1973 roku formacja ta połączyła siły ze Scorpions, a Buchholz na stałe przejął rolę basisty. Jego pierwszym albumem nagranym z zespołem był "Fly to the Rainbow".

W 1992 roku muzyk rozstał się z zespołem na tle sporów organizacyjnych. Jego ostatnim studyjnym albumem nagranym ze Scorpions był "Crazy World", na którym znalazł się utwór "Kicks After Six", jedyna kompozycja zespołu, do której współtworzył zarówno muzykę, jak i tekst.

Po zakończeniu tego etapu kariery Buchholz nie zniknął ze sceny. Współpracował m.in. z Ulrichiem Rothem, Michaelem Schenkerem oraz brał udział w międzynarodowych trasach koncertowych. Zajmował się także produkcją muzyczną i działalnością biznesową, zakładając firmę Rocksound, specjalizującą się w obsłudze technicznej koncertów.

