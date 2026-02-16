Zwierzę Roku 2026

Polacy pokazali, że los małych mieszkańców naszych pól nie jest im obojętny. W internetowym głosowaniu oddano łącznie 33 379 głosów. Chomik europejski zdominował ranking od samego początku, zdobywając serca 10 621 osób. Walka o kolejne miejsca na podium była zacięta, ale drapieżniki zostały daleko w tyle:

Chomik europejski – 10 621 głosów (Zwycięzca)

Ryś euroazjatycki – 4 561 głosów

Wilk szary – 4 020 głosów

Tuż za pierwszą trójką znalazł się bóbr europejski, a dalsze miejsca zajęły takie zwierzęta jak zimorodek, wodniczka, łoś oraz żuraw. Listę zamykają niedźwiedź brunatny, nadobnica alpejska i węgorz europejski.

Dlaczego to małe zwierzę wygrało z budzącymi respekt drapieżnikami? Nominację chomika zgłosił Roztoczański Park Narodowy oraz pracownicy Ministerstwa Klimatu. Cel był jasny: zwrócić uwagę na dramatyczną sytuację tego gatunku.

Chomik europejski to nie jest zwykły gryzoń domowy. To duży, kolorowy mieszkaniec pól, który pełni rolę symbolu bioróżnorodności. Niestety, obecnie znajduje się na liście gatunków krytycznie zagrożonych. Przez dziesięciolecia ludzie zwalczali go jako szkodnika, co doprowadziło do drastycznego spadku jego populacji. Dzisiaj eksperci alarmują – bez naszej pomocy chomik europejski może zniknąć z polskiego krajobrazu na zawsze.

Wielka kampania edukacyjna w 2026 roku

Tytuł Zwierzęcia Roku to nie tylko prestiż, ale przede wszystkim konkretne działania. Przez cały 2026 rok resort klimatu będzie prowadził kampanię informacyjną. Urzędnicy połączą siły z naukowcami, aby uświadomić Polakom, jak ważną rolę w ekosystemie pełni ten gryzoń.

To znakomita informacja, że ten zwalczany od dziesięcioleci gatunek pokochało tak wielu Polaków. To daje dobrą perspektywę dla jego ścisłej ochrony, która posłuży również innym gatunkom roślin i zwierząt – podkreśla prof. dr hab. Joanna Ziomek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Eksperci wskazują, że chroniąc chomika, chronimy całe ekosystemy polne. Gryzoń ten pomaga napowietrzać glebę i stanowi ważny element łańcucha pokarmowego. Poprawa stanu jego siedlisk wpłynie pozytywnie na ogólną kondycję polskiej przyrody.