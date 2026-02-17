Badaniem strat poniesionych w wyniku zbrodni i okupacji rosyjskiej zajmuje się Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego – zespół 10 polskich historyków. Jego dyrektor Bartosz Gondek ocenia, że śledztwo będzie o wiele bardziej obszerne niż w przypadku Niemiec, ponieważ Polska była pod dominacją sowiecką przez ponad cztery dekady.

Koszty okupacji sowieckiej

Instytut chce też ustalić koszty, jakie poniósł nasz kraj w wyniku utraty części ludności i ziem dawnych Kresach Wschodnich po 1945 roku oraz "długoterminowe konsekwencje ekonomiczne i społeczne radzieckiej dominacji systemowej" w czasach PRL. Poseł PiS do Parlamentu Europejskiego, Arkadiusz Mularczyk, który kierował pracami nad żądaniem reparacji od Niemiec powiedział, że jego partia planowała wysunięcie analogicznych roszczeń także wobec Rosji. Według niego, rząd Tuska próbuje jednak obecnie wykorzystać pretensje do Moskwy, by odwrócić uwagę od stagnacji w rozmowach z Berlinem w sprawie odszkodowań.

Zacharowa odpowiada w sprawie reperacji

O sprawę reperacji dla Polski została zapytana rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. Określiła polskie roszczenia mianem "pasożytnictwa".

Zasugerowała, że Rosja mogłaby przesłać Polsce link do filmu z operą "Iwan Susanin". Opera opowiada o rosyjskim chłopie, który podczas historycznych walk z Polakami celowo wyprowadził polskie wojska na bagniska, gdzie zginęli.