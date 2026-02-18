Przed wyborami parlamentarnymi 12 kwietnia pozycja premiera Węgier Viktora Orbana jest najsłabsza od lat. Orban wydaje się bliżej porażki niż kiedykolwiek wcześniej. W wielu sondażach prowadzi jego konkurent, Pater Magyar z partii TISZA, nastroje w kraju stają się coraz bardziej napięte, a kampania wyborcza przybiera nieoczekiwany obrót. Jak twierdzi lider opozycji, Magyar jest obecnie szantażowany nagraniem jego "intymnego spotkania" w jednym z hoteli. Magyar wywodzi się ze środowiska rządzącej partii Fidesz, a obecnie stoi na czele zjednoczonej opozycji. Magyar przez wiele lat pracował w aparacie władzy rządzącej partii, zanim zerwał z systemem władzy. Dziś ten prawnik stoi na czele konserwatywnej partii opozycyjnej Tisza i jest uważany za najpoważniejszego rywala premiera od 2010 r.

USA mogą uratować Orbana

Węgrzy mają dość premiera Viktora Orbana, ale wsparcie Donalda Trumpa może uratować mu skórę - ocenił w artykule opublikowanym w niedzielę przez dziennik „Guardian” Andras Biro-Nagy, ekspert Centrum Nauk Społecznych ELTE w Budapeszcie i dyrektor ośrodka Policy Solutions. Podczas wizyty sekretarza stanu USA Marco Rubio w Budapeszcie oficjalnie okazywał zażyłość i poparcie dla Viktora Orbana. Premier Węgier mówił z kolei o "złotej erze" stosunków Budapesztu z Waszyngtonem.

"Złoty wiek" kontaktów USA i Węgier

Otwierając konferencję prasową z Marco Rubio w Budapeszcie, Viktor Orban zauważył, że w relacjach Węgier i USA nastał "złoty wiek". "Nie pamiętam, kiedy relacje pomiędzy naszymi narodami były tak bliskie, przyjazne i zrównoważone. Nigdy w historii nie osiągnęliśmy takiego poziomu" - ocenił szef węgierskiego rządu. Sekretarz Rubio, odnosząc się do "złotego wieku" relacji amerykańsko-węgierskich, przyznał, że określenie to nie jest przesadą. "To relacje bliskie nie tylko retoryczne, ale też w działaniu. Niektórzy twierdzą, że Węgry są izolowane; to nieprawda. Amerykańskie inwestycje są na to dowodem, a przyczyną zaangażowania (USA) na Węgrzech jest silnie przywództwo premiera Orbana, który je chroni, utrzymując konkurencyjność" - podkreślił amerykański dyplomata.

Rubio do Orbana: twój sukces jest naszym sukcesem

"Otwieramy tę złotą erę nie tylko dzięki zgodności naszych narodów, ale też dzięki relacji premiera Orbana z prezydentem Trumpem. Nie jest żadną tajemnicą, co prezydent sądzi na temat premiera. Ważne jest zrozumienie, jak istotne dla relacji państw są relacje ich przywódców" - przyznał Rubio. "Prezydent Trump jest głęboko zaangażowany w twój sukces, ponieważ twój sukces jest naszym sukcesem" - powiedział Rubio, zwracając się do Orbana. - "Stany Zjednoczone chcą, by Węgry się rozwijały, ponieważ leży to w amerykańskim interesie narodowym - zwłaszcza tak długo, jak długo przywódcą tego kraju jest Viktor Orban" - zaznaczył szef amerykańskiej dyplomacji.