Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zatwierdził w środę decyzję Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Oficjalny dekret wprowadza pakiet sankcji wymierzonych bezpośrednio w Alaksandra Łukaszenkę. Kijów otwarcie nazywa białoruskiego lidera wspólnikiem w zbrodniach wojennych. Znacząco intensyfikujemy przeciwdziałanie wszelkim formom jego współudziału w zabijaniu Ukraińców – ogłosił Zełenski w serwisie Telegram.

Białoruskie części w rosyjskich rakietach Oriesznik

Głównym powodem tak ostrej reakcji są dowody na współpracę technologiczną Mińska i Moskwy. Według ukraińskiego wywiadu, Łukaszenka nie tylko oddał terytorium Białorusi pod stacjonowanie rosyjskich wojsk, ale też uruchomił swoje fabryki na potrzeby Kremla. Kluczowe zarzuty Ukrainy to udostępnienie poligonów. Rosja wykorzystuje białoruską ziemię do rozmieszczania systemów rakietowych średniego zasięgu Oriesznik. Białoruskie zakłady produkują i dostarczają kluczowe części niezbędne do budowy tej groźnej broni. Zełenski podkreśla, że ten proceder nie ustał i trwa nadal w bieżącym roku.