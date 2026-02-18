Szwecja zajęła trzecie miejsce na świecie pod względem pomocy wojskowej dla Ukrainy w ubiegłym roku - podaje Defence Blog. Kraje europejskie łącznie przekazały Ukrainie około 21,5 miliarda dolarów na pomoc wojskową w 2025 roku, co stanowi kwotę o około 1,5 miliarda dolarów wyższą niż w 2024 roku.

Trzy kraje europejskie z największą pomocą dla Ukrainy

Wśród europejskich krajów-darczyńców Niemcy pozostały największym dostawcą pomocy wojskowej, przekazując około 10,6 miliarda dolarów (9 miliardów euro) do 2025 roku. Na kolejnym miejscu znalazła się Wielka Brytania z kwotą ponad 6,4 miliarda dolarów (5,4 miliarda euro), a na trzecim miejscu znalazła się Szwecja z kwotą około 4,4 miliarda dolarów (3,7 miliarda euro) na wsparcie wojskowe.

Reklama

W tym samym czasie kraje nordyckie, w tym Norwegia, Dania i Szwecja, przeznaczyły ponad 0,6 proc. PKB na wsparcie wojskowe dla Ukrainy. Stały się proporcjonalnie najbardziej zaangażowanymi darczyńcami.

Reklama

Pomoc wojskowa od europejskich partnerów obejmowała systemy obrony powietrznej, pojazdy opancerzone, amunicję artyleryjską i programy szkoleniowe mające na celu wzmocnienie zdolności Ukrainy do obrony krytycznej infrastruktury i obszarów zaludnionych przed atakami rakietowymi i dronów.

Ukraina otrzymała ponad 300 mld euro

Do tej pory Ukraina otrzymała ponad 300 mld euro od co najmniej 41 krajów, w formie pomocy wojskowej, humanitarnej lub finansowej - podaje niemiecki think tank Kiel Institute for the World Economy. Stany Zjednoczone wydały na Ukrainę 130,6 mld dolarów (111,28 mld euro), co stanowi 37 proc. całkowitego wsparcia rządowego dla tego rozdartego wojną kraju. Europa wniosła jednak jeszcze większy wkład: w sumie 138 mld euro, łącząc pomoc na szczeblu unijnym z dwustronnymi wkładami poszczególnych krajów we wspólnocie i poza nią. Polska przekazała Ukrainie ponad 5,5 mld euro i znajduje się pod tym względem na 11. pozycji na świecie.

KSeF. Wdrożenie w firmie