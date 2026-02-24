Portal, który powołuje się na szereg źródeł w administracji, donosi, że Caine podkreślił w wewnętrznych debatach w Białym Domu ryzyko wplątania USA w długi konflikt na Bliskim Wschodzie oraz ryzyko poniesienia strat, jeśli prezydent Trump zdecyduje się na uderzenie.

Opinia generała Caine'a ma znaczenie dla Trumpa?

Postawa ta ma kontrastować z jego stosunkiem do operacji w Wenezueli, której miał być zdecydowanym zwolennikiem. Sam Trump ma skłaniać się ku użyciu siły, lecz według Axiosa opinia Caine'a może mieć dla niego znaczenie.

Jeden z informatorów portalu "z bezpośrednią wiedzą na temat myślenia Caine'a" powiedział, że generał nie jest sceptycznie nastawiony do ataku, lecz "jasno i realistycznie" patrzy na sytuację, szanse na odniesienie sukcesu oraz konsekwencje ewentualnego uderzenia.

J.D. Vance, Witkoff i Kushner także przeciw atakowi USA na Iran?

Podobne stanowisko mieli prezentować m.in. wiceprezydent J.D. Vance oraz wysłannicy Trumpa na rozmowy z Iranem – Steve Witkoff i Jared Kushner. Dwaj ostatni mają wziąć udział w czwartek w rozmowach z Iranem w Genewie.

W poniedziałek Biały Dom miał odwiedzić też kontrowersyjny prawicowy publicysta Tucker Carlson, znany ze zdecydowanego sprzeciwu wobec interwencji USA.

Izrael zaniepokojony potencjalnym wycofaniem się Trumpa

Z drugiej strony za atakiem opowiadać się ma Izrael, który co raz bardziej niepokoi się, że Trump może wycofać się z groźby użycia siły. Na doradców Trumpa odradzających mu atak narzekał też senator Lindsey Graham.