Tragiczna śmierć polskiej turystki we Włoszech. 25‑latka z Polski zginęła w poniedziałek we włoskiej krainie Cinque Terre w Ligurii, gdy poślizgnęła się na skałach i uderzyła w nie głową – podała agencja Ansa. Do śmiertelnego wypadku doszło w miasteczku Riomaggiore. Pomoc nadeszła natychmiast, niestety bezskutecznie.