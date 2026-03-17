Tragiczna śmierć polskiej turystki we Włoszech. 25‑latka z Polski zginęła w poniedziałek we włoskiej krainie Cinque Terre w Ligurii, gdy poślizgnęła się na skałach i uderzyła w nie głową – podała agencja Ansa. Do śmiertelnego wypadku doszło w miasteczku Riomaggiore. Pomoc nadeszła natychmiast, niestety bezskutecznie.
Włoska agencja poinformowała, że w miejscu wypadku interweniowali ratownicy górscy, straż pożarna, kapitanat portu, karabinierzy, lokalna służba ratownicza oraz pogotowie. Kobiety nie udało się uratować.
Natychmiastowa pomoc
Alarm został podniesiony przez kilku młodych mieszkańców miasteczka, którzy natychmiast ruszyli, by spróbować udzielić pomocy.
Trudna akcja ratownicza
Akcja wydobycia ciała kobiety była trudna; zostało przetransportowane do miasta La Spezia pontonem straży pożarne.
