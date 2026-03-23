"Oczekujemy od Węgier wyjaśnień"

Hipper zaznaczyła, że dyskusje na szczeblu ministerialnym w Radzie UE to relacja oparta na zaufaniu między państwami członkowskimi oraz między nimi a instytucjami i to zaufanie ma fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania UE.

Doniesienia dotyczące rzekomego ujawnienia przez węgierskiego ministra spraw zagranicznych swojemu rosyjskiemu odpowiednikowi (Siergiejowi Ławrowowi) szczegółów dyskusji na szczeblu ministerialnym w Radzie są więc bardzo niepokojące - przyznała.

Hipper podkreśliła, że Bruksela oczekuje, że węgierski rząd udzieli wyjaśnień w tej sprawie.

Doniesienia "WP"

Jak poinformował w niedzielę amerykański dziennik "Washington Post”, minister Szijjarto regularnie dzwonił do Rosji w przerwach między spotkaniami na forum Unii Europejskiej, aby przekazywać swojemu rosyjskiemu odpowiednikowi Ławrowowi relacje na żywo z prowadzonych rozmów.

Sprawę skomentował m.in. premier Donald Tusk, który powiedział w niedzielę, iż "wiadomość, że ludzie Orbana przekazują Moskwie szczegółowe informacje na temat posiedzeń Rady UE, nie powinna nikogo dziwić".