Jakie statki przepłyną przez cieśninę Ormuz?

Według gazety w liście rozesłanym do członków IMO irańskie ministerstwo spraw zagranicznych stwierdziło, że Teheran „podjął niezbędne i proporcjonalne działania, by uniemożliwić agresorom i ich zwolennikom wykorzystanie cieśniny Ormuz do prowadzenia wrogich operacji”.

Teheran stwierdził też w dokumencie, że jednostki powiązane ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem, a także „inni uczestnicy agresji nie kwalifikują się do (...) przepływu”. Mająca siedzibę w Londynie Międzynarodowa Organizacja Morska zrzesza 176 państw świata.

Ekspertka: Możliwe wymuszanie haraczu

W opinii profesor Natalie Klein z amerykańskiego think-tanku Defence of Democracies (Fundacja Obrony Demokracji - PAP) Iran ma się uciekać do wymuszania haraczu za możliwość przepłynięcia przez Ormuz.

„Liczne doniesienia potwierdzają, że Iran oferuje przeprawę przez swoje wody terytorialne w cieśninie w zamian za kwotę sięgającą nawet 2 mln dolarów. To próba wymuszenia, a tankowce chętnie płacą” - stwierdziła analityk i dodała, że irański parlament podejmuje działania mające na celu wprowadzenie stałych podatków i opłat za transport wodami terytorialnymi przez Ormuz.

Atak USA i Izraela na Iran

W wyniku odpowiedzi Iranu na wojnę, którą 28 lutego rozpoczęły przeciwko temu państwu Izrael i USA, poważnym utrudnieniom uległ transport przez cieśninę Ormuz. W normalnych warunkach przechodzi przez nią m.in. ok. 20 proc. światowych dostaw ropy naftowej. W efekcie blokady cena surowca gwałtownie wzrosła na światowych rynkach.