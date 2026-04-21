Dziennik Gazeta Prawana logo

Jednostronna miłość? "Orban nie szanował PiS, uważał ich za nieudaczników"

Weronika Papiernik
dzisiaj, 15:12
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Monument dedicated to victims of the Smolensk air crash
Relacja między polską prawicą a liderem Fideszu od lat przedstawiana była jako "sojusz dwóch bratanków". Jednak zdaniem Krzysztofa Vargi, polskiego pisarza i krytyka literackiego rzeczywistość za zamkniętymi drzwiami wyglądała zgoła inaczej. Pisarz wskazuje na głęboką asymetrię w tym związku, która opierała się na kompleksach i fascynacji siłą.

Nowy rozdział na Węgrzech po wyborach

Bardzo wielu Węgrów zobaczyło w Peterze Magyarze mesjasza. Pojawienie się takich postaci jest bardzo ważnym elementem. Kimś takim był też Viktor Orban po 2006 roku - mówił pisarz i dziennikarz Krzysztof Varga w podcaście "Kultura polityczna" w TVN24+.

Orban był lojalny wobec Moskwy. Często słyszę pytanie od znajomych, jak to możliwe, że Węgry stały się prorosyjskie. Katalog węgierskich traum ze strony Rosji jest długi. Tam jest element strachu i Orban grał na tym strachu od momentu agresji na Ukrainę - powiedział Varga. Przyznał, że "Węgry mają skłonność do silnych przywódców, którym oddają władzę na wiele lat".

Mówił, że przed ostatnimi wyborami Magyar wiedział, że trzeba dotrzeć do ludzi na prowincji. Ci ludzie są z zasady bardziej konserwatywni, mniej otwarci na świat i opierają się głównie na mediach lokalnych, które były w rękach Orbana - tłumaczył pisarz.

Relacje PiS z Orbanem

Odniósł się także do relacji PiS z Orbanem. Mówi się nieoficjalnie, że Orban nie szanował PiS, uważał ich za nieudaczników i wariatów, nie miał dla nich szacunku. Miłość PiS do Orbana wynikała z tego, że chcieli mieć kogoś takiego w Polsce. Z tych samych powodów teraz zakochali się w Trumpie - powiedział Varga.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: PiSwęgryViktor Orban
Zobacz
|
Osoba trzymająca smartfon i robiąca zdjęcie samochodu Lexus UX na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, dokumentowanie radia w samochodzie przez szybę
24 kwietnia kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie czarny piątek dla kierowców
Nowa Skoda Epiq
Nowa Skoda to trzęsienie ziemi. Jest ładna, szybka i wygodna. Jaka cena?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj