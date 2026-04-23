Wyciekły dokumenty Pentagonu. Sprzeczne doniesienia w sprawie cieśniny Ormuz

oprac. Olga Skórko
dzisiaj, 09:40
Tajny briefing Pentagonu ujawnił niepokojącą prawdę o sytuacji w cieśninie Ormuz. Jak podaje "Washington Post", całkowite rozminowanie tego kluczowego szlaku wodnego może potrwać co najmniej sześć miesięcy. Iran wykorzystał zaawansowaną technologię GPS, aby ukryć ładunki przed amerykańskim wojskiem. Oznacza to, że ceny ropy i benzyny utrzymają się na rekordowym poziomie jeszcze długo po zakończeniu walk. Wyciekłe dokumenty wskazują również na poważne konsekwencje polityczne dla nadchodzących wyborów w USA.

Amerykański resort obrony przedstawił kongresmenom czarny scenariusz. Wojsko potrzebuje pół roku na całkowite usunięcie zagrożenia z cieśniny Ormuz. Co gorsza, eksperci przewidują, że operacja na pełną skalę ruszy dopiero po oficjalnym zakończeniu wojny między USA a Iranem.

Te ramy czasowe wywołały wściekłość wśród polityków obu partii w Waszyngtonie. Długotrwała blokada szlaku oznacza, że gospodarcze skutki konfliktu odczujemy nawet w przyszłym roku.

Iran zaminował cieśninę Ormuz

Według ustaleń wywiadu Iran rozmieścił w wodzie co najmniej 20 min. Część ładunków to zaawansowane technicznie urządzenia wykorzystujące system GPS. Dzięki temu Irańczycy mogli stawiać je zdalnie, co niemal uniemożliwiło Amerykanom wykrycie ich w momencie rozmieszczania. Pozostałe miny zrzucono z małych, trudnych do namierzenia łodzi.

Sytuację pogarszają doniesienia "New York Times". Dziennik twierdzi, że nawet Iran stracił kontrolę nad częścią swoich ładunków i nie potrafi ich teraz odnaleźć.

Niemcy domagają się od Iranu odblokowania cieśniny Ormuz. "Jesteśmy gotowi zabezpieczyć ten obszar"
Droga benzyna uderzy w wybory

Zablokowana cieśnina Ormuz to bezpośredni cios w rynek paliw. Ceny ropy pozostaną wysokie, co przełoży się na drożyznę na stacjach benzynowych. To scenariusz, którego najbardziej obawiają się Republikanie przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Wysoka inflacja i drogie paliwo mogą całkowicie zmienić preferencje wyborców.

Sprzeczne sygnały z Waszyngtonu

Mimo pesymistycznych szacunków Pentagonu, Donald Trump uspokaja opinię publiczną. W mediach społecznościowych ogłosił, że Iran już usuwa miny przy wsparciu USA. Te słowa częściowo potwierdza admirał Bradley Cooper z Dowództwa Centralnego. Przyznał on, że amerykańskie siły prowadzą już operacje rozminowywania. Wojskowy nie potrafił jednak określić, ile ładunków wciąż czai się pod wodą. Zapewnił jedynie, że marynarka poradzi sobie z tym wyzwaniem.

Powiązane
Donald Trump
Donald Trump: Izrael nie namówił mnie na wojnę z Iranem
Iran
Cieśnina Ormuz znów zamknięta. Iran grozi: Będziemy atakować statki
Niepewność na rynku ropy i nadzieja na deeskalację: Iran chce wznowić rozmowy z USA
Podlej borówkę tym domowym roztworem już w kwietniu
Podlej borówkę tym domowym roztworem już w kwietniu. Latem krzaki będą uginać się od owoców
Osoba trzymająca smartfon i robiąca zdjęcie samochodu Lexus UX na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, dokumentowanie radia w samochodzie przez szybę
24 kwietnia kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie czarny piątek dla kierowców
Nowa Skoda Epiq
Nowa Skoda to trzęsienie ziemi. Jest ładna, szybka i wygodna. Jaka cena?
Przód nowej Mazdy CX-6e w kolorze fioletowym, z bliska widoczne nowoczesne reflektory LED i podświetlany grill, premiera Poznań Motor Show
Nowa Mazda znika w ciemno. Jest elegancka, szybka i wygodna. Cena hitem
Nowa Skoda Superb Liftback z hybrydą plug-in 268 KM
Nowa Skoda już w Polsce. Tak wygląda czeska rakieta 1.5 TSI. Ile kosztuje?
African,Girl,School,Student,E,Learning,Distance,Training,Course,Study
Ministerstwo przygotowuje szkoły do lekcji zdalnych. Wydano komunikat
