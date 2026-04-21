Niemcy domagają się od Iranu odblokowania cieśniny Ormuz. "Jesteśmy gotowi zabezpieczyć ten obszar"

Niemcy wierzą, że wojnę zakończą negocjacje

Szef niemieckiego MSZ wezwał Iran do udziału w rozmowach z USA. Domagamy się od Iranu natychmiastowego przywrócenia swobodnej i bezpiecznej żeglugi w cieśninie Ormuz. Jako Europejczycy mamy ten sam cel, co nasi partnerzy w Zatoce (Perskiej) i jesteśmy gotowi zabezpieczyć ten obszar po zakończeniu konfliktu - zadeklarował Wadephul.

Jak dodał, wierzy, że wciąż istnieje szansa na zakończenie wojny w drodze negocjacji. Zaapelował również do strony amerykańskiej o dalsze zaangażowanie w dialog z Teheranem.

Przywódca Iranu zgodził się na rozmowy z USA

Według amerykańskich mediów wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance uda się we wtorek do Pakistanu, gdzie ma dojść do rozmów z Iranem na temat zakończenia wojny. Powołując się na anonimowe źródło, portal Axios podał, że najwyższy przywódca Iranu ajatollah Modżtaba Chamenei zgodził się na udział irańskich negocjatorów w rozmowach pokojowych z Amerykanami.

Wojna w Iranie (wkrótce) wkroczy w trzeci miesiąc. Mamy żywotny interes w tym, aby konflikt został szybko zakończony. Stany Zjednoczone zaproponowały rozmowy, a państwa trzecie podejmują intensywne wysiłki, aby ułatwić przeprowadzenie drugiej rundy negocjacji - powiedział Wadephul przed posiedzeniem ministrów spraw zagranicznych państw UE w Luksemburgu.