Niemcy domagają się od Iranu odblokowania cieśniny Ormuz. "Jesteśmy gotowi zabezpieczyć ten obszar"

oprac. Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 12:07
Niemcy domagają się od Iranu odblokowania cieśniny Ormuz. "Jesteśmy gotowi zabezpieczyć ten obszar"
Niemcy domagają się od Iranu odblokowania cieśniny Ormuz. "Jesteśmy gotowi zabezpieczyć ten obszar"/PAP/EPA
Niemcy domagają się od Iranu natychmiastowego przywrócenia swobodnej i bezpiecznej żeglugi w cieśninie Ormuz. Według ministra spraw zagranicznych rządu w Berlinie dla dobra własnych obywateli Teheran powinien zgodzić się na udział w rozmowach z USA. Johann Wadephul zaapelował do strony amerykańskiej o dalsze zaangażowanie w dialog z reżimem ajatollahów.

Niemcy wierzą, że wojnę zakończą negocjacje

Szef niemieckiego MSZ wezwał Iran do udziału w rozmowach z USA. Domagamy się od Iranu natychmiastowego przywrócenia swobodnej i bezpiecznej żeglugi w cieśninie Ormuz. Jako Europejczycy mamy ten sam cel, co nasi partnerzy w Zatoce (Perskiej) i jesteśmy gotowi zabezpieczyć ten obszar po zakończeniu konfliktu - zadeklarował Wadephul.

Cieśnina Ormuz znów zamknięta. Iran grozi: Będziemy atakować statki
Cieśnina Ormuz znów zamknięta. Iran grozi: Będziemy atakować statki

Jak dodał, wierzy, że wciąż istnieje szansa na zakończenie wojny w drodze negocjacji. Zaapelował również do strony amerykańskiej o dalsze zaangażowanie w dialog z Teheranem.

Przywódca Iranu zgodził się na rozmowy z USA

Według amerykańskich mediów wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance uda się we wtorek do Pakistanu, gdzie ma dojść do rozmów z Iranem na temat zakończenia wojny. Powołując się na anonimowe źródło, portal Axios podał, że najwyższy przywódca Iranu ajatollah Modżtaba Chamenei zgodził się na udział irańskich negocjatorów w rozmowach pokojowych z Amerykanami.

Wojna w Iranie (wkrótce) wkroczy w trzeci miesiąc. Mamy żywotny interes w tym, aby konflikt został szybko zakończony. Stany Zjednoczone zaproponowały rozmowy, a państwa trzecie podejmują intensywne wysiłki, aby ułatwić przeprowadzenie drugiej rundy negocjacji - powiedział Wadephul przed posiedzeniem ministrów spraw zagranicznych państw UE w Luksemburgu.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: IranNiemcyUSAwojna
Powiązane
Donald Trump
Cieśnina Ormuz jest w pełni otwarta. Trump: Iran właśnie to ogłosił
atak USA na Iran iran 2026 Donald Trump The New York Times
"NYT" punktuje Trumpa za atak na Iran. Wskazali cztery strategiczne straty USA
Iran odrzucił propozycje pokojowe USA. J.D. Vance wraca do Waszyngtonu z niczym
Iran odrzucił propozycje pokojowe USA. J.D. Vance wraca do Waszyngtonu z niczym
Rally to comemorate 40th day of death of Ayatollah Ali Khamenei
Chiny potajemnie dozbrajają Iran? Amerykański wywiad bije na alarm
iran 2026 Masud Pezeszkian Liban Izrael rozejm z Iranem
Iran grozi zerwaniem rozejmu. "Natychmiast ugaście pożar"
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNiemcy domagają się od Iranu odblokowania cieśniny Ormuz. "Jesteśmy gotowi zabezpieczyć ten obszar" »
Osoba trzymająca smartfon i robiąca zdjęcie samochodu Lexus UX na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, dokumentowanie radia w samochodzie przez szybę
24 kwietnia kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie czarny piątek dla kierowców
Nowa Skoda Epiq
Nowa Skoda to trzęsienie ziemi. Jest ładna, szybka i wygodna. Jaka cena?
