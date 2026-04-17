Cieśnina Ormuz jest w pełni otwarta. Trump: Iran właśnie to ogłosił

oprac. Olga Skórko
dzisiaj, 16:32
Donald Trump/PAP/EPA
Cieśnina Ormuz, przez którą przepływa 20 proc. światowych zasobów ropy i gazu, została w pełni odblokowana. Informację przekazał prezydent USA Donald Trump oraz minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi. Po ogłoszeniu tej decyzji ceny ropy naftowej spadły o 10 proc. Rozejm między USA, Izraelem a Iranem pozwala na swobodną żeglugę wszystkich statków handlowych do najbliższej środy.

Prezydent Donald Trump przekazał nowinę za pośrednictwem serwisu Truth Social. Potwierdził, że Iran otworzył Cieśninę Ormuz dla pełnej żeglugi. Iran właśnie ogłosił, że cieśnina irańska jest w pełni otwarta i gotowa do pełnego przepłynięcia. Dziękuję! – napisał Trump. To oświadczenie kończy trwającą od 28 lutego blokadę, którą Teheran wprowadził w odpowiedzi na ataki USA i Izraela.

Gwałtowny spadek cen surowców

Światowe giełdy zareagowały błyskawicznie na odblokowanie strategicznego szlaku. Ceny ropy naftowej spadły o 10 proc.

Zasady tymczasowego rozejmu

Szef irańskiej dyplomacji, Abbas Aragczi, uściślił warunki otwarcia szlaku. Wszystkie statki handlowe mogą swobodnie przepływać przez Cieśninę Ormuz do końca trwania rozejmu z USA i Izraelem. Obecne porozumienie weszło w życie 8 kwietnia i obowiązuje do najbliższej środy.

Cieśnina Ormuz to najważniejsze "wąskie gardło" na mapie globalnego transportu energii. Przez ten szlak przepływa 20 proc. światowego zużycia ropy i skroplonego gazu ziemnego (LNG). Łączy ona producentów z Zatoki Perskiej z rynkami w Europie, Azji i Ameryce. Blokada portów, którą USA ogłosiły w poniedziałek, ostatecznie zmusiła Iran do ustępstw i przywrócenia żeglugi.

