Cieśnina Ormuz jest w pełni otwarta. Trump: Iran właśnie to ogłosił

Prezydent Donald Trump przekazał nowinę za pośrednictwem serwisu Truth Social. Potwierdził, że Iran otworzył Cieśninę Ormuz dla pełnej żeglugi. Iran właśnie ogłosił, że cieśnina irańska jest w pełni otwarta i gotowa do pełnego przepłynięcia. Dziękuję! – napisał Trump. To oświadczenie kończy trwającą od 28 lutego blokadę, którą Teheran wprowadził w odpowiedzi na ataki USA i Izraela.

Gwałtowny spadek cen surowców

Światowe giełdy zareagowały błyskawicznie na odblokowanie strategicznego szlaku. Ceny ropy naftowej spadły o 10 proc.

Zasady tymczasowego rozejmu

Szef irańskiej dyplomacji, Abbas Aragczi, uściślił warunki otwarcia szlaku. Wszystkie statki handlowe mogą swobodnie przepływać przez Cieśninę Ormuz do końca trwania rozejmu z USA i Izraelem. Obecne porozumienie weszło w życie 8 kwietnia i obowiązuje do najbliższej środy.

Cieśnina Ormuz to najważniejsze "wąskie gardło" na mapie globalnego transportu energii. Przez ten szlak przepływa 20 proc. światowego zużycia ropy i skroplonego gazu ziemnego (LNG). Łączy ona producentów z Zatoki Perskiej z rynkami w Europie, Azji i Ameryce. Blokada portów, którą USA ogłosiły w poniedziałek, ostatecznie zmusiła Iran do ustępstw i przywrócenia żeglugi.