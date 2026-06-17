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Polska i Niemcy zacieśniają współpracę obronną. Jest nowa umowa

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
43 minut temu
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Władysław Kosiniak-Kamysz, Boris Pistorius
Warszawa, 17.06.2026. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister obrony Niemiec Boris Pistorius podpisali umowę o współpracy w dziedzinie obronności w siedzibie MON w Warszawie./PAP
Nowy etap współpracy wojskowej Polski i Niemiec. Szefowie resortów obrony obu państw podpisali w Warszawie porozumienie, które ma wzmocnić koordynację działań w zakresie ćwiczeń wojskowych, bezpieczeństwa cybernetycznego, rozwoju infrastruktury oraz współpracy na Bałtyku.

Umowa o współpracy obronnej

Władysław Kosiniak-Kamysz i Boris Pistorius spotkali się w środę w siedzibie MON przy warszawskiej ulicy Klonowej. Podczas spotkania odbywającego się w 35. rocznicę zawarcia polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisana została nowa polsko-niemiecka umowa o współpracy obronnej.

Umowa ta - podało MON - „będzie stanowiła podstawę prawną określającą nowe, aktualne ramy wzajemnej współpracy Stron w sprawach obronności”. „Inicjatywa ma na celu usystematyzowanie bieżącej współpracy operacyjnej, uwzględniając aktualną sytuację bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej. Dokument uzupełni mechanizmy obronne w ramach NATO oraz Unii Europejskiej” - wskazał resort.

Czego dotyczy nowa umowa?

Podpisana w środę umowa zastąpi obowiązującą dotąd Umowę ramową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy obronnej, podpisaną w Warszawie w czerwcu 2011 r.

Nowe regulacje zawarte w umowie z Niemcami – poinformował PAP resort obrony – obejmują przede wszystkim obszary mobilności wojskowej, rozwoju infrastruktury wsparcia logistycznego, domeny morskiej, w tym współpracy na Morzu Bałtyckim, cyberbezpieczeństwa czy przestrzeni kosmicznej. Umowa nie zawiera wzajemnych gwarancji bezpieczeństwa, podobnych do tych, które znalazły się w zawartym w ubiegłym roku traktacie polsko-francuskim. Szef MSZ, wicepremier Radosław Sikorski pytany niedawno dlaczego ranga porozumienia z Niemcami została obniżona z poziomu traktatu do umowy wskazywał m.in. na postawę prezydenta i PiS w kwestiach relacji z Niemcami.

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Źródło PAP
Tematy: NiemcyPolskaobronność
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oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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