Atak na tankowiec floty cieni
"W akwenie Morza Czarnego trafiono tankowiec floty cieni FINA A (IMO 9283306). Statek znajduje się pod sankcjami Unii Europejskiej, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Kanady i Ukrainy. Potwierdzono trafienie w cel. Skala uszkodzeń jest ustalana” – przekazało ukraińskie dowództwo.
"Tankowiec był wykorzystywany do transportu ropy naftowej i produktów naftowych na rzecz Federacji Rosyjskiej z pominięciem międzynarodowych sankcji i ograniczeń” – podkreślono.
Sztab Generalny w Kijowie powiadomił także o uderzeniach w inne obiekty, wykorzystywane przez Rosjan do zapewnienia logistyki wojskowej oraz przemieszczania sił i środków ich armii.
Atak na most drogowy
Zaatakowany został most drogowy nad Kanałem Północnokrymskim w rejonie miejscowości Stawki w obwodzie chersońskim oraz most drogowy w rejonie miejscowości Wojinka.
W komunikacie wyliczono, że siły ukraińskie uderzyły też w punkty kierowania bezzałogowcami w rejonach Kamianskiego i Nowoprokopiwki w obwodzie zaporoskim, Iwanopilla i Komara w obwodzie donieckim, Ołeszek w obwodzie chersońskim, Malijiwki w obwodzie dniepropietrowskim, a także Korowiakiwki i Kuczerowa w obwodzie kurskim Federacji Rosyjskiej.
Ukraińskie dowództwo podkreśliło, że Siły Obrony Ukrainy systematycznie ograniczają zdolności rosyjskiego agresora do prowadzenia działań bojowych przeciwko Ukrainie.
Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo.
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