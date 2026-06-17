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Ukraiński atak na tankowiec "floty cieni". Uderzono w kluczowe mosty

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 15:36
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Tankowiec, rosyjski statek, rosyjska flota cieni
Ukraiński atak na tankowiec "floty cieni". Uderzono w kluczowe mosty/Shutterstock
Sztab Generalny Ukrainy poinformował o uderzeniu w tankowiec floty cieni, wykorzystywanej przez Rosję do omijania zachodnich sankcji na handel ropą naftową. Jednostka została zaatakowana na Morzu Czarnym – podano w opublikowanym w środę komunikacie.

Atak na tankowiec floty cieni

"W akwenie Morza Czarnego trafiono tankowiec floty cieni FINA A (IMO 9283306). Statek znajduje się pod sankcjami Unii Europejskiej, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Kanady i Ukrainy. Potwierdzono trafienie w cel. Skala uszkodzeń jest ustalana” – przekazało ukraińskie dowództwo.

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"Tankowiec był wykorzystywany do transportu ropy naftowej i produktów naftowych na rzecz Federacji Rosyjskiej z pominięciem międzynarodowych sankcji i ograniczeń” – podkreślono.

Sztab Generalny w Kijowie powiadomił także o uderzeniach w inne obiekty, wykorzystywane przez Rosjan do zapewnienia logistyki wojskowej oraz przemieszczania sił i środków ich armii.

Atak na most drogowy

Zaatakowany został most drogowy nad Kanałem Północnokrymskim w rejonie miejscowości Stawki w obwodzie chersońskim oraz most drogowy w rejonie miejscowości Wojinka.

W komunikacie wyliczono, że siły ukraińskie uderzyły też w punkty kierowania bezzałogowcami w rejonach Kamianskiego i Nowoprokopiwki w obwodzie zaporoskim, Iwanopilla i Komara w obwodzie donieckim, Ołeszek w obwodzie chersońskim, Malijiwki w obwodzie dniepropietrowskim, a także Korowiakiwki i Kuczerowa w obwodzie kurskim Federacji Rosyjskiej.

Ukraińskie dowództwo podkreśliło, że Siły Obrony Ukrainy systematycznie ograniczają zdolności rosyjskiego agresora do prowadzenia działań bojowych przeciwko Ukrainie.

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Źródło PAP
Tematy: UkrainaRosjaatakflota cienia
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oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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