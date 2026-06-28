Miedwiediew straszy Polskę. Chce odebrać siedzibę prezydenta, Pałac Belwederski

Twierdzenia byłego prezydenta Federacji Rosyjskiej to reakcja na spór wokół budynku byłego konsulatu Rosji w Gdańsku. Polska pozwała Rosję, bo uważa, że budynek należy do Skarbu Państwa. Moskwa utrzymuje, że gmach przy ul. Batorego to jej własność.

Spór o siedzibę byłego rosyjskiego konsulatu w Gdańsku

Jak opisuje "Fakt", 12 czerwca do Sądu Okręgowego w Gdańsku trafił pozew o wydanie nieruchomości. Z informacji Prokuratorii Generalnej RP wynika, że Rosjanie nie opuścili budynku, mimo że mieli to zrobić do 23 grudnia 2025 roku. W listopadzie szef resortu dyplomacji Radosław Sikorski poinformował o wycofaniu zgody na funkcjonowanie rosyjskiej placówki. Była to reakcja na działania dywersyjne na polskiej kolei.

Miedwiediew nazywa polskie władze "niepohamowanymi uzurpatorami"

Teraz Dmitrij Miedwiediew stwierdził, że w odpowiedzi Rosja powinna pozwać Polskę za "przejęcie" Belwederu. "Przypomnę tym niepohamowanym uzurpatorom o czymś jeszcze. Obecna rezydencja polskiego prezydenta - Belweder - został zbudowany za pieniądze z rosyjskiego skarbu carskiego. To rosyjskie pieniądze!" - napisał, cytowany przez agencję TASS. "Warto by rozważyć wniesienie przez nasz kraj pozwu o przejęcie pałacu z nielegalnego posiadania przez nowo utworzoną Rzeczpospolitą" - stwierdził były prezydent Rosji.

Kim jest Dimitrij Miedwiediew

Dmitrij Miedwiediew to jeden z najbliższych sojuszników Władimira Putina. Był prezydentem Rosji w latach 2008-2012. Były prezydent Rosji dziś jest wiceszefem Rady Bezpieczeństwa i zasłynął ostrymi wypowiedziami m.in. przeciwko europejskim przywódcom.

Historia Belwederu

Jak czytamy na stronie prezydent.pl: "Historia Belwederu - klasycystycznej ozdoby Traktu Królewskiego w Warszawie - rozpoczęła się prawie 500 lat temu. W I połowie XVI wieku, na skarpie wiślanej, w miejscu, w którym dzisiaj wznosi się pałac belwederski, najprawdopodobniej znajdowała się rezydencja królowej Bony. Kolejny właściciel tych terenów, kanclerz wielki litewski Krzysztof Zygmunt Pac przebudował stary obiekt bądź wzniósł na jego miejscu nowy. Nazwano go Belwederem, od włoskich słów bel vedere, co znaczy »piękny widok«." Złoty okres Belwederu nastał za panowania ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. W 1818 roku pałac odkupiony został przez władze Królestwa Polskiego i przeznaczony na rezydencję dla naczelnego wodza wojsk polskich, wielkiego księcia Konstantego, brata cara Aleksandra I. Pałac przebudowano. Do wybuchu I wojny światowej Belweder i Łazienki pozostawały w gestii carów rosyjskich. Po wycofaniu się Rosjan z Warszawy, w latach 1914–1918 pałac pełnił funkcję siedziby niemieckiego generała–gubernatora Hansa von Beselera. Po odzyskaniu niepodległości Belweder przeszedł na własność odrodzonego państwa polskiego i został zaliczony do reprezentacyjnych gmachów Rzeczypospolitej. W listopadzie 1918 roku w Belwederze zamieszkał Naczelnik Państwa marszałek Józef Piłsudski. W 1989 roku Belweder na powrót stał się siedzibą prezydenta Polski.