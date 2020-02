Jeśli niektórzy inicjatorzy widzą w tej idei możliwość konsolidacji krajów regionu na płaszczyźnie powstrzymywania Rosji, to oczywiście nie możemy tego zaakceptować - powiedziała Zacharowa w czwartek na briefingu w MSZ w Moskwie. Rosja - dodała - liczy na to, że działalność tego forum nie doprowadzi do stworzenia nowych barier w Europie. Będzie także obserwować dalszy rozwój wypadków wokół tej struktury w Europie Środkowej - zapowiedziała przedstawicielka MSZ.

Trójmorze powstało w 2015 roku z inicjatywy prezydentów Polski i Chorwacji. Do grupy należy 12 państw położonych między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry.

Partnerami strategicznymi inicjatywy są USA i Niemcy.