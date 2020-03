Dotychczasowy bilans w tym najbardziej dotkniętym epidemią regionie to 966 zmarłych i ponad 11,5 tys. chorych. Anestezjolog ze szpitala w Bergamo Ivano Riva powiedział Ansie: Jeśli trend epidemii utrzyma się w tym rytmie, Bergamo będzie dawało sobie radę przez bardzo krótki czas. Szpitale są pełne, także miejsca w regionie Lombardia kończą się - podkreślił Riva. Wyjaśnił: Na intensywnej terapii poddajemy intubacji nawet więcej niż siedem osób dziennie i pracujemy bez przerwy, mając wolne średnio co 14 dni.

Przewodniczący władz regionu Lombardia Attilio Fontana powiedział w telewizji SkyTg24: Jesteśmy bliscy momentu, w którym nie będziemy mieli już miejsc na reanimacji. Poinformował, że jednym z poważniejszych problemów w tamtejszej służbie zdrowia jest brak wystarczającej liczby respiratorów. Jak zaznaczył, podejmowane są też wysiłki, by w szpitalach wygospodarować dodatkowe miejsca dla zakażonych. Mam nadzieję, że uda się w najbliższych dniach dokonać tego cudu - powiedział gubernator Lombardii.

W wywiadzie dla dziennika "La Repubblica" wyraził opinię, że władze w Rzymie nie do końca zdają sobie sprawę z sytuacji w jego regionie, którą określił jako "bardzo ciężką". Wirus jest podstępny, znika, pojawia się na nowo i ostro atakuje. Kończą nam się łóżka na intensywnej terapii - dodał Fontana i ogłosił, że zostało ich kilkadziesiąt. Pierwsi trafiliśmy na to tsunami - oświadczył Fontana i wyraził wdzięczność kanclerz Niemiec Angeli Merkel, która zadeklarowała gotowość współpracy.

Szef wydziału do spraw polityki socjalnej we władzach regionalnych Giulio Gallera w rozmowie z Ansą podkreślił: Dajemy z siebie wszystko, pomagamy placówkom szpitalnym, znajdującym się pod presją. Poinformował, że w ciągu dwóch dni przeniesiono pacjentów z Cremony, Cremy i Bergamo do innych szpitali. Mamy nadzieję, że nie nadejdzie dzień, w którym nie będziemy w stanie odpowiedzieć na rosnące potrzeby - dodał Gallera. W reakcji na informacje o pogarszającej się sytuacji w Lombardii premier Włoch Giuseppe Conte zapewnił, że na ten region kierowana jest "najwyższa uwaga".

W rekordowym tempie prowadzone są w Mediolanie prace nad stworzeniem specjalnego oddziału dla chorych na Covid-19 na terenie dawnego ośrodka sportowego uniwersytetu Vita–Salute San Raffaele. Zostanie on sfinansowany ze zbiórki pieniędzy, zainaugurowanej przez mediolańskie małżeństwo celebrytów: Chiarę Ferragni i Fedeza. Zebrali oni już 3,8 mln euro.