Jak czytamy na stronie Wirtualnemedia.pl, w dzienniku "The New York Times” kilka dni temu republikański senator Tom Cotton wezwał do użycia amerykańskich sił zbrojnych, aby stłumiły protesty w Stanach Zjednoczonych. Jak poinformował "NYT”, przez publikację zwolniony został James Bennet, 54-latek, który odpowiadał za dział opinii, w którym znalazł się kontrowersyjny artykuł.

Reklama

Bennet przeprosił za publikację tekstu.

Myślę, że tekst faktycznie nawołujący do przemocy wobec uzasadnionych i pokojowych protestów wykracza poza granice swobody wypowiedzi – ocenił w rozmowie z Wirtualnemedia.pl Michał Broniatowski, redaktor naczelny polskiej wersji Politico.

Nie wiem czy zwolnienie redaktora odpowiedzialnego za tę publikację jest słuszne czy nie - takie ruchy są suwerenną decyzją wydawcy. Nie sądzę, żeby ten incydent mógł zaszkodzić reputacji gazety, zwłaszcza, że zareagowano szybko wobec krytyki. I to nie tylko krytyki ze strony czytelników, ale i redakcji – dodał.