Pompeo przybył w środę do Wiecznego Miasta, by między innymi wziąć udział w konferencji na temat wolności religijnej, zorganizowanej przez ambasadę USA przy Stolicy Apostolskiej. Uczestniczącego w tym wydarzeniu arcybiskupa Gallaghera dziennikarze zapytali, czy organizacja takiej konferencji w ostatnich tygodniach kampanii przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych nie jest "instrumentalnym wykorzystaniem papieża" przez administrację Trumpa. "Tak, właśnie to jest jednym z powodów, dlaczego papież nie spotka się z sekretarzem stanu Mikiem Pompeo" - odparł szef dyplomacji Watykanu, cytowany przez włoską agencję Ansa.

W czwartek Pompeo zostanie przyjęty przez sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kardynała Pietro Parolina. W środę szef amerykańskiej dyplomacji spotyka się z premierem Włoch Giuseppe Conte i ministrem spraw zagranicznych Luigim Di Maio.