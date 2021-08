Komisarz UE ocenił, że epilog 20 lat obecności sił USA i innych krajów w Afganistanie okazał się “katastrofalny”.

Nie było przesądzone, że tak będzie. Oczywiście misja była kontrowersyjna, ale nie można zapominać, że była odpowiedzią na (ataki terrorystyczne w USA z) 11 września (2001 roku) z zamiarem pokonania Al-Kaidy - dodał były premier i były szef MSZ Włoch.

To jasne, że po pokonaniu Al– Kaidy i wyeliminowaniu (Osamy) bin Ladena pojawiły się niektóre kontrowersyjne aspekty misji i rosnące trudności - zauważył.

Wyraził przekonanie, że konieczne będzie zaangażowanie na rzecz uchodźców z Afganistanu, także tych, którzy “uciekają przed reżimem talibów, kobiet pozbawionych wszelkiego prawa”.

"Europa musi się przygotować na korytarze humanitarne"

Postawa w tej kwestii “będzie musiała być inspirowana przez rozsądek, ale i gościnność” - wskazał. Komisarz UE przypomniał, że premier Kanady Justin Trudeau zapowiedział przyjęcie dodatkowej liczby 20 tysięcy afgańskich uchodźców.

Myślę, że Europa nieuchronnie musi przygotować korytarze humanitarne i zorganizowaną akcję przyjmowania (uchodźców - PAP), także po to, by uniknąć niekontrolowanego napływu nielegalnych imigrantów. Albo przynajmniej powinny to zrobić kraje, które są na to gotowe - podkreślił Gentiloni.

Wyraził nadzieję, że “ten fatalny epilog głównej misji w historii NATO” doprowadzi do przyspieszenia budowy “geopolitycznej roli Europy”.