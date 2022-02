Siedmioletnia dziewczynka, która z powodu restrykcji covidowych nie mogła mieć w dwóch ostatnich latach swoich przyjęć urodzinowych, napisała do brytyjskiego premiera Borisa Johnsona, pouczając go, że następnym razem on też powinien przestrzegać zasad.

"Do Borisa Johnsona: Dlaczego w moje 6. i 7. urodziny nie mogłam mieć przyjęcia, a ty miałeś? Następnym razem przestrzegaj zasad! I wiem, że ty je ustalałeś, ale to nie jest usprawiedliwienie. Nawet królowa musiała ich przestrzegać" - napisała odręcznym pismem z kilkoma błędami Isobel z Sheffield. Jej list pokazała stacja BBC. Reklama Rodzina dziewczynki powiedziała, że była bardzo dumna z Isobel, gdy ta usłyszawszy w radiu rozmowę na temat domniemanego łamania restrykcji na Downing Street, najpierw zapytała, dlaczego ludzie ustalający zasady sami ich nie przestrzegają, a następnie uznając, że to "dość niesprawiedliwe", postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i napisać do premiera. Isobel wyjaśniła, że ma nadzieję, iż premier "powie przepraszam". Liczy ona też, że w kwietniu, gdy będzie obchodzić ósme urodziny, będzie już mogła zobaczyć przyjaciół. Już jest RAPORT w sprawie imprez na Downing Street. Johnson ustąpi? Zobacz również Imprezy na Downing Street Reklama Urodzinowe przyjęcie-niespodzianka dla Johnsona w czerwcu 2020 roku jest jednym z 12 wydarzeń na Downing Street lub w innych budynkach rządowych, które są przedmiotem policyjnego śledztwa pod kątem możliwego złamania restrykcji. Johnson w poniedziałek przeprosił w Izbie Gmin za te wydarzenia, ale dał do zrozumienia, że nie ma zamiaru rezygnować ze stanowiska. Olga Papiernik Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję