Zełenski powiedział że kwestia ta była przedmiotem "bardzo merytorycznych" rozmów na spotkaniu przywódców grupy G7 8 maja, w którym uczestniczyli przedstawiciele Ukrainy. Negocjujemy z czołowymi państwami świata na temat zapewnienia Ukrainie bezpieczeństwa na nadchodzące dziesięciolecia"- oświadczył Zełenski. Zaznaczył, że po raz pierwszy w historii Ukrainy pojawiła się możliwość udzielenia takich gwarancji. Będą one to nie tylko istotne z punktu widzenia prawnego, ale także będą szczegółowo wymieniać te gwarancje, kto ma je zapewnić i w jaki sposób - powiedział ukraiński prezydent. Podkreślił, że nie stanie się to "w ciągu kilku dni", ale jest przekonany, że ten maj będzie miał szczególne znaczenie dla historii Ukrainy.

