Jak poinformowało MSZ Danii, ambasador tego kraju w Waszyngtonie był jednym z pierwszych, który złożył oficjalne dokumenty w Departamencie Stanu USA. To świadectwo głębokich więzi solidarności między Danią a naszymi nordyckimi przyjaciółmi. Mam nadzieję, że pozostali sojusznicy wkrótce zakończą swoje wewnętrzne procesy - powiedział szef duńskiej dyplomacji Jeppe Kofod.

Dokumenty potwierdzające zgodę na wejście Szwecji i Norwegii do NATO podpisała we wtorek szefowa norweskiego MSZ Anniken Huitfeldt. O podobnej akceptacji poinformowała również premier Islandii Katrin Jakobsdottir.

Parlamenty Danii, Norwegii oraz Islandii w czerwcu upoważniły rządy tych krajów do zatwierdzenia wejścia Szwecji i Finlandii do NATO. Do zakończenia procedury niezbędne było podpisanie protokołów akcesyjnych.

We wtorek ambasadorowie krajów NATO we wtorek podpisali protokoły akcesyjne Finlandii i Szwecji w kwaterze głównej Sojuszu w Brukseli w obecności fińskiego ministra spraw zagranicznych Pekki Haavisto i szefowej szwedzkiej dyplomacji Ann Linde.