Informacje docierające zsą jednak mocno ograniczone, bo władze zablokowały dostęp do mediów społecznościowych i komunikatorów internetowych. Do aresztów trafiają też ci, którzy protestują w sieci. Jeden z najpopularniejszych muzykówopublikował pod koniec września utwór "Baraje", który szybko stał się hymnem protestujących. Kilka dni później był już za kratami. Wypuszczono go po tym, jak został zmuszony do usunięcia nagrania z Instagrama. "Najlepszym sposobem na zrozumienie irańskiego powstania nie jest żadna książka czy esej, ale utwór Hadżipura" – napisał Karim Sadżapur z think tanku Carnegie Endowment.