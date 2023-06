Reklama

Premier Mateusz Morawiecki przebywa w piątek z wizytą w Kanadzie, gdzie spotkał się z premierem tego kraju Justinem Trudeau. Na konferencji po spotkaniu premierzy padło pytanie m.in. o "strefy wolne od LGBTQ+ w Polsce". Premier Trudeau pytany był, "dlaczego kanadyjski rząd nie skrytykował tego". My zawsze zgłaszamy zastrzeżenia, do możliwego zagrożenia praw człowieka. I jako przyjaciele Polska i Kanada zawsze będą otwarcie i szczerze rozmawiać o kwestiach, które spędzają na sen z oczu - odpowiedział Trudeau.

Raport z Polski o LGBTQ+

Tak, otrzymaliśmy raporty z Polski na temat zagrożenia praw społeczności LGBTQ+. I rozmawialiśmy o tym szczerze i otwarcie, tak jak na różne inne, być może trudne tematy. I te rozmowy będą trwały - zaznaczył. Zgłosiłem wyrazy niepokoju na temat tych stref wolnych od LGBTQ+ i będziemy zgłaszać te zastrzeżenia w trakcie szczerych, otwartych trwających dalej rozmów i zawsze tak jak sprzymierzeńcy i przyjaciele będziemy rozmawiać - dodał Trudeau.

Morawiecki: Prawa społeczności LGBTQ+ nie są w Polsce zagrożone

Premier Morawiecki podkreślił natomiast, że prawa człowieka, w tym prawa społeczności LGBTQ+, nie są w naszym kraju zagrożone. Prawa człowieka, w tym prawa społeczności LGBTQ+, nie są zagrożone wcale w Polsce - powiedział szef polskiego rządu.

W dużym stopniu popieramy rozwój rodzin i życia rodzinnego i czasami jest to źle rozumiane, jako wyraz dyskryminacji w stosunki do innych ludzi i to nie ma miejsca - wyjaśnił.

Dowód

Najlepszym dowodem na to jest fakt, że nie ma żadnych konfliktów z Komisją Europejską na ten temat - wskazał szef polskiego rządu. Według niego, gdyby jakiekolwiek zagrożenie praw tej grupy miałoby miejsce w Polsce, to naszemu krajowi nie byłyby przyznane żadne fundusze unijne.

Więc mogę zapewnić, że ta społeczność nie ma problemów ze strony rządu - powiedział Morawiecki. Premier wskazywał również, że "jest wiele nieporozumień i błędnych interpretacji". Mogę to kiedyś wyjaśnić bardziej szczegółowo, ale to nie stanowi kwestii w Polsce - dodał.

Autorki: Daria Kania, Danuta Starzyńska-Rosiecka