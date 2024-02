- Do tej pory to Rosja zawsze miała inicjatywę - zauważył Goya. Jego zdaniem to zawsze Zachód musiał reagować na posunięcia Kremla. - Kraje europejskie przyjmują na siebie odpowiedzialność w celu wygrania wojny o Ukrainę i pokonania Rosji - dodaje.

Według niego wysłanie wojsk na Ukrainę niekoniecznie oznaczałoby bezpośrednią wojnę z Rosją. - Próg otwartej wojny zostaje przekroczony, gdy dochodzi do walki, gdy przelewa się krew. Istnieją gradacje w użyciu sił zbrojnych. Walka jest tylko ostatnim etapem - podkreślił Goya.

"W kontekście konfrontacji z Rosją nie możemy niczego wykluczać"

Jak zauważył ekspert, obecność zachodnich żołnierzy może przybierać różny obraz, bez angażowania sił lądowych czy jednostek bojowych bezpośrednio w akcję. Może to być na przykład obecność doradców, instruktorów i specjalistów na tyłach linii frontu albo wsparcie w postaci sił powietrznych lub artylerii.

- W kontekście konfrontacji z Rosją nie możemy niczego wykluczać - stwierdził Goya. - Jeśli od samego początku konfliktu mówi się, że nie użyje się broni jądrowej, to pozbawia się ważnej karty w grze- dodał.

- Nie twierdzę, że to koniecznie dobra opcja, ale trzeba zachować strategiczną dwuznaczność i nie pozbawiać się karty, nawet jeśli niekoniecznie zamierzasz jej użyć - ocenił historyk.

Bezpieczeństwo w Europie? Tak, po pokonaniu Rosji

Prezydent Francji powiedział w poniedziałek po spotkaniu głów państw i szefów rządów w Paryżu, że pokonanie Rosji jest niezbędne dla zagwarantowania bezpieczeństwa w Europie. Dodał, że nie należy wykluczać wysłania zachodnich wojsk lądowych na Ukrainę w przyszłości.

We wtorek minister spraw zagranicznych Francji Stephane Sejourne sprecyzował, że niektóre z form pomocy Ukrainie mogą wymagać obecności zachodnich wojsk na terytorium tego kraju, ale "bez przekraczania progu militarnego zaangażowania".

Sejourne podkreślił, że chodzi o personel, który nie będzie realizował misji ofensywnych, a jedynie misje wspierające na przykład w zakresie produkcji broni, rozminowywania czy zadań związanych z cyberbezpieczeństwem na terytorium Ukrainy.