Urzędnik podkreślił, że Stany Zjednoczone "nie były zaangażowane w żaden aspekt planowania ani przygotowania" operacji kurskiej.

Strategia USA bez zmian

Zdaniem przedstawiciela Departamentu Stanu, USA skupiają się na wspieraniu Ukrainy "w jej zdolności do samoobrony", w szczególności "w zakresie ochrony przed atakami lub operacjami, które Rosja może przeprowadzić bezpośrednio ze swojego terytorium przy granicy z Ukrainą".

Dlatego też, stwierdził Patel, Waszyngton będzie w dalszym ciągu dbał o to, aby "ukraińscy partnerzy mieli do tego wszystko, co niezbędne".

Jednocześnie Patel dodał, że "w naszej polityce nie nastąpiły żadne zmiany" dotyczące możliwości użycia przez Ukrainę amerykańskiej broni dalekiego zasięgu.

Reakcja na komentarze Putina

To jest wojna Putina i jeśli mu się nie podoba, może po prostu wynieść się do diabła z Ukrainy i dać sobie spokój - powiedział w poniedziałek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Odniósł się w ten sposób do komentarzy Putina, że Zachód za pomocą Ukrainy prowadzi wojnę przeciwko Rosji.