Zełenski zaznaczył, że jest gotowy, by zaprezentować swój plan pokojowy prezydentowi USA Joe Bidenowi, dwojgu kandydatom na prezydenta - Donaldowi Trumpowi i Kamali Harris - oraz Kongresowi USA.

Zełenski komentuje słowa Trumpa

Pytany o to, jak odnosi się do słów Trumpa dotyczących tego, że zakończyłby wojnę w Ukrainie, podkreślił, że nie zna szczegółów i nie wie, co to oznacza. Zwrócił uwagę, że deklaracja ta padła w okresie kampanijnym. - Przesłania w okresie wyborczym czasem nie bywają zbyt prawdziwe (...) - dodał.

– Rozmawiałem przez telefon z Donaldem Trumpem i powiedział, że jest bardzo wspierający. Mieliśmy dobrą rozmowę - przekazał. Trump miał powiedzieć też, że wesprze Ukrainę i że zdaje sobie sprawę, jak trudno jest przetrwać w czasie wojny.

Pierwsza rozmowa Trumpa z Zełenskim

Pełna wersja wywiadu CNN z Zełenskim ukaże się w niedzielę.

Zełenski rozmawiał z Trumpem w drugiej połowie lipca. Była to ich pierwsza rozmowa od czasu rosyjskiej napaści na Ukrainę.