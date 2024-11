Rosja zaatakowała Ukrainę 24 lutego 2022 roku. Tego dnia Zełenski wraz z rodziną przebywał w swoim domu pod Kijowem. Żona Zełenskiego usłyszała odgłosy eksplozji. Zełenski miał wtedy powiedzieć "zaczęło się najgorsze". Jak dowiadujemy się z filmu, prezydent Ukrainy wcześniej zadzwonił do prezydenta USA Joe Bidena i błagał go, żeby zrobił wszystko, by zapobiec wojnie. Zełenski miał również prosić prezydenta USA o, to aby ten zadzwonił do Putina i powiedział, aby wstrzymał atak.

Już na jesieni 2021 roku wywiad USA dowiedział się, że Rosja przygotowuje się do wojny z Ukrainą. Joe Biden miał wtedy poinformować o tym Ukrainę, a także kraje Zachodu. Europa jednak zlekceważyła te informacje, prognozując, że dojdzie tylko do zaostrzenia konfliktu na wchodzie Ukrainy.

"Obiecali, że wszystko będzie dobrze"

Amerykanie codziennie opowiadają, że w Ukrainie będzie wojna. Mówi się im: "dajcie dowód", a oni mówią: "nie możemy, to super tajne". Dzwonisz do Berlina, Paryża, a ci mówią: "nie martw się". To oznacza, że wojny z Rosją nie będzie. Obiecali, że wszystko będzie dobrze - powiedział były minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba w filmie dokumentalnym "USA-UA. Tajne akta Białego Domu".

Ujawnił także, że "wielki przyjaciel Ukrainy" wysłał mu wiadomość: "Potrzebujemy Zełenskiego, aby nagrał testament wideo". Z filmu dowiemy się też, że wiceprezydent USA Kamala Harris doradzała Zełenskiemu, aby przygotował się do utworzenia rządu na uchodźstwie, a także szukał rozwiązań militarnych przygotowujących Ukrainę do wojny partyzanckiej.

"Kijów upadnie w ciągu kilku dni"

Z filmu wynika także, że tuż przed wojną Ukraina miała poprosić o dostarczenie broni oraz aby wprowadzić sankcje zapobiegawcze przeciwko Rosji. Na obie prośby odpowiedziano "nie". Cóż napompowaliśmy Afganistan. Broń i wszystko inne pozostawiono wrogowi - talibom, którzy wszystko przejęli wszystko. Chcesz, żebyśmy powtórzyli to samo z Ukrainą?- mówił w filmie Kułeba, cytując słowa jednego z amerykańskich urzędników.

John R. Bolton, były doradca ds. bezpieczeństwa narodowego US stwierdził, że według niego USA spodziewały się, że "Kijów upadnie w ciągu kilku dni i cały kraj w tydzień".

