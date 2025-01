Dmitrij Miedwiediew skomentował w mediach społecznościowych scenariusz zakończeniawojny w Ukrainie. Chodzi o pomysł podziału Ukrainy na wzór Niemiec po zakończeniu II wojny światowej. Jego autorem jest były przedstawiciel Departamentu Stanu USA ds. Ukrainy Kurt Volker. Według niego, po zakończeniu wojny może dojść do powtórki sytuacji Niemiec po II wojnie światowej, kiedy to kraj został podzielony na dwie części.

Dmitrij Miedwiediew odniósł się do tego pomysłu. Jego zdaniem, z historycznego punktu widzenia tak zwana opcja niemiecka jest możliwa tylko w formie bezpośredniej aneksji resztek ziem małoruskich dawnej Ukrainy do 'dużej' Federacji Rosyjskiej. "I wszyscy to rozumieją, nawet rusofobowie jak obrzydliwy Blinken i patentowani idioci jak żółtowłosy Johnson" - napisał Miedwiediew.

Miedwiediew o propozycji Trumpa

Polityk wcześniej skomentował wysiłki prezydenta elekta USA Donalda Trumpa w celu zakończenia wojny w Ukrainie. Jego zdaniem to pomysły nierealne i mają wyłącznie charakter PR-owy.

"Szybkie sukcesy w rozwiązaniu konfliktu ukraińskiego są bardzo wątpliwe (...) Gospodarka amerykańska żyje własnym, spokojnym życiem i nawet walka z migrantami nie wróży spektakularnych zwycięstw" - stwierdził.

Trump zakończy wojnę w Ukrainie?

Kilka dni temu, emerytowany generał Keith Kellogg, specjalny wysłannik Trumpa ds. Ukrainy i Rosji, powiedział, że Trump chce "jak najszybciej" doprowadzić do zakończenia wojny na Ukrainie, ale nie zamierza ustępować przywódcy Rosji Władimirowi Putinowi. Dodał, że jego celem "osobistym i zawodowym" jest znalezienie rozwiązania konfliktu w ciągu 100 dni od 20 stycznia, kiedy ma nastąpić inauguracja prezydenta