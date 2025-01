Jaś Kapela to polski poeta i publicysta, który bezkompromisowo wyraża swoje poglądy. Jego przeróbka hymnu Polski, w której śpiewał: "Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, nasza bieda już minęła, migrantów przyjmiemy. Marsz, marsz, uchodźcy, z ziemi włoskiej do Polski, za naszym przewodem, łączcie się z narodem", wywołała debatę na temat wolności słowa. Kapela usłyszał wyrok w tej sprawie. Zdaniem sądu było to naruszenie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej. Jaś Kapela Należy do zespołu redakcji Wydawnictwa Krytyki Politycznej. Jest autorem wielu książek. Spróbował też sił w Prime MMA.

Musical o historii zakazu aborcji

W niedzielny wieczór internet obiegł filmik, na którym Jaś Kapela chwali się, że dostał stypendium od ministra kultury. Dostałem stypendium na pisanie piosenek do musicalu o historii zakazania aborcji w Polsce - powiedział.

Jaś Kapela znalazł się w gronie 292 osób, które otrzymały stypendium od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nagrodzono go "stypendium twórczym" na okres jednego roku w kategorii "literatura". Według danych dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej ministerstwa, miesięczna kwota tego stypendium wynosi 5 tys. zł brutto, czyli 4,4 tys. zł netto.

Prawica o "wulgarnym, patologicznym" aktywiście

Prawa strona sceny politycznej nie kryje swojego oburzenia z powyższego faktu. "Będziemy się zrzucać na Jasia Kapelę z naszych podatków kwotą 5000 brutto miesięcznie przez najbliższe 12 miesięcy" - napisał Sebastian Kaleta z PiS.

"Uzależniony od narkotyków, patologiczny freakfighter ze stypendium ministerstwa kultury. (…) Aktualnie znany jest z patologicznych zachowań, wyzwisk i bójek na konferencjach i galach freakfightowych. Wielokrotnie też informował o swoim uzależnieniu od twardych narkotyków. (…) Teraz polscy podatnicy, za pomocą ministerstwa kultury zasponsorują roczną kurację środkami psychoaktywnymi tej osobie. Ministerstwo Kultury finansuje patologię najgorszego rodzaju. Wstyd!" - napisał Michał Moskal z Prawa i Sprawiedliwości.

"Wulgarny aktywista z rządowym stypendium! Na pisanie piosenek o aborcji będzie dostawał krocie" - tak brzmi tytuł tekstu o stypendium Kapeli w prawicowym portalu.