– Brzmi prawdopodobnie – powiedział Trump, odpowiadając na pytanie, czyzamierza nałożyć dodatkowe sankcje na Rosję, jeśli Władimir Putin odmówi negocjacji w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie.

Reklama

Trump gotowy do negocjacji w sprawie Ukrainy. Co na to Putin?

Pytany o dalsze wsparcie wojskowe dla Ukrainy, Trump odparł, że "sprawdza to". – Rozmawiamy z Zełenskim, będziemy rozmawiać z prezydentem Putinem już wkrótce i zobaczymy, jak to się potoczy – oznajmił.

Stwierdził, że choć prezydent Ukrainy "mocno" deklaruje, że jest gotowy do negocjacji, to nie wie, czy to samo można powiedzieć o Putinie. Dodał jednak, że "Rosji powinno zależeć na pokoju, bo ponosi duże straty". Wymienił w tym kontekście liczbę 800 tys. żołnierzy (w poniedziałek mówił o milionie) i 600-700 tys. po stronie ukraińskiej (w poniedziałek mówił o 600 tys.).

Trump chce większych wydatków na obronność. Polska jako wzór

Reklama

Trump po raz kolejny powiedział, że USA zbyt wiele wydały na pomoc Ukrainie w porównaniu do Europy. Ponownie stwierdził, że próg wydatków obronnych krajów NATO powinien wynosić nie 2 proc. PKB, lecz 5 proc. Wymienił przy tym Polskę jako jeden z niewielu krajów, który za jego kadencji wydawał więcej, niż wymagane 2 proc.

Nowy prezydent powiedział też, że rozmawiał na temat wojny w Ukrainie podczas niedawnej rozmowy telefonicznej z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. – Powiedziałem mu, 'powinieneś to zakończyć'. Bo on nie zrobił zbyt wiele w tej sprawie – relacjonował Trump.

Groźba nałożenia ceł. Trump krytykuje Unię Europejską

Trump ponowił przy tym swoje groźby nałożenia ceł na import z Chin, Meksyku i Kanady, dodając, że zamierza zrobić to 1 lutego. Jak zaznaczył, zaprzeczając doniesieniom "Wall Street Journal" na ten temat, groźby nie mają nic wspólnego z jego intencją, by renegocjować umowę handlową USMCA (USA, Meksyk Kanada), lecz mają związek z nielegalną imigracją i przemytem fentanylu.

W tym kontekście Trump ponownie skrytykował Unię Europejską, która jego zdaniem traktuje Amerykę "bardzo źle".