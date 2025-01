W ciągu ostatnich 15 miesięcy doszło do pięciu przypadków zerwania kabli na Bałtyku. To nie może być zbieg okoliczności - powiedział w prezydent Finlandii Alexander Stubb. Dodał, że "nie ma "całkowitej pewności" co do sprawcy. Media oskarżają fińskie władze, że w porozumieniu z USA, mają "przykrywać sprawę sabotaży i tuszować rolę Rosji".

Śledztwo w sprawie uszkodzenie kabli na Zatoce Fińskiej, w tym elektroenergetycznego EstLink 2 oraz kilku telekomunikacyjnych, do czego doszło w Boże Narodzenie, prowadzi oficjalnie Biuro Policji Kryminalnej (KRP). Sprawę zakwalifikowano jako poważny akt zniszczenia oraz zakłócenia komunikacji.

Władze Finlandii nie chcą przyznać, że to działanie sabotażowe Rosji. Owszem, mamy podejrzenia, ale te pięć przypadków trochę różni się od siebie. Potwierdzenie tożsamości sprawcy jest ważne, ale nie jest kluczowe. Ważne jest to, by w przyszłości być w stanie uniknąć takich uderzeń i jeśli się zdarzą, móc szybko zareagować i naprawić – powiedział prezydent Finlandii Alexander Stubb. Cechą charakterystyczną wojny hybrydowej jest to, że często pozostaje pewien poziom niepewności – dodał.

Fiński wywiad ostrożny

Szef fińskiej agencji kontrwywiadu (Supo) Juha Martelius przyznał przy tym, że "bez wątpienia jest całkowicie możliwe, że stoi za tym podmiot państwowy". Jednak – zaznaczył w wywiadzie dla telewizji MTV – "ostateczne wyjaśnienie tej kwestii pod względem prawnym może być niewykonalne".

Dziennik "Iltalehti", powołując się na źródło rządowe, napisał, że w ciągu paru tygodni od zdarzenia nastąpił "szybki zwrot" w przekazie informacyjnym władz w sprawie uszkodzenia EstLink 2. Po początkowym szybkim powiązaniu ze zdarzeniem roli tankowca Eagle S, należącego do rosyjskiej floty cieni i "choćby pośrednim" wskazywaniu sprawcy, do mediów zaczęły wyciekać informacje, że śledczy nie znaleźli żadnych dowodów na rosyjską operację uszkodzenia podmorskich kabli, ani też nie można ustalić, czy było to celowe działanie.

Amerykanie "zrobili deal" z Rosją?

Według informacji dziennika Amerykanie "zrobili deal" i mieli namówić Rosję do zaprzestania sabotaży na Bałtyku, w zamian za to, że kraje NATO uznają uszkodzenia podmorskich kabli za "wypadki lub niewyjaśnione przestępstwa". W tle – pisze "Iltalehti" – są rozmowy pokojowe w sprawie Ukrainy i to by sytuacja na Bałtyku nie stała się częścią tych negocjacji. Powiedzmy, że nie uznaję takiego scenariusza za niemożliwy – skomentował były szef fińskiego wywiadu wojskowego Pekka Toveri, obecnie europoseł.