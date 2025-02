W styczniu 2025 roku Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, zaproponował, aby świadczenie 800 plus było wypłacane tylko tym obywatelom Ukrainy, którzy mieszkają, pracują i płacą podatki w Polsce. Ta zapowiedź zbulwersowała prof. Joannę Senyszyn, kandydatkę dla prezydenta.

Jeśli zabierzemy Ukraińcom 800 plus, mogą zacząć wyjeżdżać z Polski, zacznie się kłopot z pracownikami i zwiększy luka budżetowa. Pracujący wpłacają do budżetu i na NFZ prawie 20 mld zł rocznie w postaci różnych podatków i składki zdrowotnej, a niecałe 3 mld płacimy na ich dzieci. Więc i tak jesteśmy o 17 mld do przodu. Ze względów społecznych to prawdziwy skandal. Bogaci Ukraińcy pojechali na Zachód, biedniejsi, którzy nie pracują, to matki z kilkorgiem dzieci, których ojcowie walczą na wojnie. Wstyd, że Trzaskowski chce im zabrać źródło utrzymania. Z przerażeniem, zdziwieniem i oburzeniem odebrałam jego słowa. To żenada – mówi prof. Joanna Senyszyn, ekonomistka, była posłanka SLD we Wprost.

Sondaż o pomocy dla Ukraińców

Z sondażu United Surveys dla "Wirtualnej Polski" wynika, że Polacy są innego zdania. Uczestnicy badania odpowiadali na pytanie, czy ich zdaniem wypłata świadczenia 800 plus dla Ukraińców powinna być uzależniona od mieszkania, pracy i płacenia podatków w Polsce. 85,9 proc. badanych zgodziła się, że świadczenie powinno być uzależnione od spełnienia takich warunków. Odmiennego zdania jest 8,4 proc. badanych a 5,7 proc. nie ma na ten temat zdania - wynika z sondażu United Surveys dla "Wirtualnej Polski".

Wśród wyborców partii koalicji rządzącej (Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, Lewica) 58 proc. badanych zdecydowanie popiera uzależnienie świadczenia od postawionych warunków, a 32 proc. raczej popiera. Przeciwko jest 9 proc., a 1 proc. nie ma zdania. W przypadku wyborców PiS i Konfederacji zdecydowanie popiera uzależnienie świadczenia 800 plus dla Ukraińców m.in. od płacenia podatków 62 proc. badanych, a 33 proc. - "raczej popiera" to rozwiązanie. Sprzeciw wobec takiego podejścia wyraziło 5 proc. osób z tej grupy - wynika z sondażu.

800 plus pod warunkiem

Najmniejsze poparcie dla uzależnienia wypłat 800 plus dla Ukraińców od wspomnianych warunków widać wśród osób niezwiązanych z głównymi ugrupowaniami politycznymi. W tej grupie tylko 22 proc. zdecydowanie popiera taką regulację, a 34 proc. raczej ją popiera. Sprzeciw wyraziło łącznie 12 proc. respondentów, a 32 proc. nie ma zdania na ten temat, co może świadczyć o mniejszym zainteresowaniu tą kwestią w tej grupie. Badanie zostało przeprowadzone przez United Surveys dla Wirtualnej Polski w dniach 24-26 stycznia 2025 r. metodą CATI & CAWI. Próba badawcza wyniosła 1000 osób.

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku Polska w celu zapewnienia wsparcia Ukraińcom przybyłym do Polski, rząd wprowadził możliwość korzystania przez nich z programów socjalnych, w tym świadczenia 500+ (które w 2024 roku wzrosło do 800 zł na dziecko).