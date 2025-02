W ciągu kilku pierwszych tygodni urzędowania społeczna akceptacja prezydenta Trumpa należy do najwyższych w jego karierze politycznej.

Poparcie dla Trumpa teraz i kiedyś

Zgodnie opublikowanym w niedzielę sondażem CBS News/YouGov przeprowadzonym w dniach 5-7 lutego tego roku, 53 proc. Amerykanów wyraża aprobatę dla głowy państwa, zaś 47 proc. jest przeciwnego zdania. Tymczasem w sondażu CBS News z lutego 2017 roku tylko 40 proc. akceptowało poczynania ówczesnego prezydenta.

Reklama

Zdecydowana większość, 70 proc., stwierdziła, że Trump robił to, co obiecał w kampanii wyborczej. W opinii 66 proc. nie skupiał się wystarczająco na kluczowym przyrzeczeniu, to jest obniżaniu inflacji i cen.

Poparcie dla Muska już nie tak duże

Społeczeństwo jest również podzielone co do tego, jak duży wpływ powinien mieć Elon Musk i jego zespół Departamentu Efektywności Rządowej na działania i wydatki rządowe. Działania Muska popiera 44 proc. Republikanów i tylko 13 proc. Demokratów ma podobne zdanie.

Amerykanie mają mieszane opinie na temat gróźb prezydenta dotyczących ceł, w zależności od kraju, którego dotyczą. Podczas gdy 56 proc. popiera nałożenie karnych ceł na Chiny, 62 proc. ankietowanych sprzeciwia się wprowadzeniu ceł na towary kanadyjskie.

Reklama

Początkowy wskaźnik akceptacji Trumpa odnotowany przez Gallupa w dniach od 21 do 27 stycznia był nieznacznie wyższy niż w sondażu w podobnym okresie 2017 roku, który wykazał aprobatę na poziomie 45 proc. Dezaprobata, 48 proc., była jednak także większa niż na początku pierwszej kadencji. Trumpa poparło 91 proc. Republikanów, a tylko 6 proc. Demokratów i 46 proc. wyborców niezależnych.

Z kolei z ankiety Pew Research Center przeprowadzonej w dniach od 27 stycznia do 2 lutego wynika, że 47 proc. dorosłych Amerykanów pochwala sposób, w jaki Trump sprawuje urząd, podczas gdy 51 proc. się z tym nie zgadza.

Podział partyjny na stałym poziomie

Utrzymuje się jednak podział partyjny. 84 proc. Republikanów i niezależnych wyborców o zbliżonych poglądach docenia pracę prezydenta. W przypadku Demokratów oraz mających podobne preferencje niezależnych wyborców, było ich zaledwie 10 proc. Podobnie było w pierwszej kadencji Trumpa.

Jednocześnie, jak podkreśla instytut PEW, ułaskawienie przez Trumpa skazanych przez sądy uczestników zamieszek z 6 stycznia 2021 roku spotkało się z dezaprobatą 74 proc. ankietowanych.

Gallup zwrócił uwagę, że ocena aprobaty w pierwszym okresie urzędowania innych współczesnych prezydentów, poczynając od Dwighta Eisenhowera (1953-1961), wynosiła średnio 61 proc. – więc w tym aspekcie Trump nie wypada już najlepiej.