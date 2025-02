Podczas piątkowego spotkania z premierem Japonii Shigeru Ishibą, Trump zasugerował również możliwość rozmów z Władimirem Putinem, choć nie sprecyzował, kiedy mogłoby do nich dojść. Podkreślił, że chce doprowadzić do zakończenia wojny na Ukrainie, ponieważ "ginie tak wielu ludzi".

Prawdopodobnie spotkam się z prezydentem Zełenskim w przyszłym tygodniu i prawdopodobnie będę rozmawiał z prezydentem Putinem. Chciałbym, żeby ta wojna się zakończyła z jednego głównego powodu: ginie tak wielu ludzi - oświadczył Trump.

Kwestia finansowego wsparcia dla Ukrainy

Trump poruszył również temat kosztów pomocy USA dla Ukrainy, twierdząc, że Stany Zjednoczone wydały już 300 miliardów dolarów. Jego wysłannik ds. Rosji i Ukrainy, Keith Kellogg, mówi jednak o kwocie 170 miliardów dolarów. Były prezydent zapowiedział, że zwróci się do państw europejskich o zwiększenie ich wkładu w finansowanie pomocy dla Ukrainy, aby był on proporcjonalny do wydatków USA.

To powinna zrobić Ukraina według Trumpa

Trump podkreślił, że Ukraina powinna "zabezpieczyć metale ziem rzadkich" w równowartości przekazanych jej środków. Stwierdził również, że jego administracja będzie dążyć do "zabezpieczenia wpłaconych pieniędzy", sugerując, że finansowa pomoc dla Ukrainy musi być odpowiednio zagwarantowana.