Po decyzji Donalda Trumpa o wstrzymaniu pomocy dla Ukrainy do dyskusji na ten temat włączył się Elon Musk. Miliarder zasugerował, że Wołodymyr Zełenski powinien oddać władzę i przenieść się do innego kraju. "Zełenskiemu należy zaproponować jakąś formę amnestii w neutralnym kraju w zamian za pokojową transformację ustrojową na Ukrainie w kierunku demokracji" -napisał Musk w mediach społecznościowych.

Trump wstrzymuje pomoc dla Ukrainy

Dziś świat obiegła informacja, że prezydent USA Donald Trump wstrzymał wszelką pomoc wojskową dla Ukrainy po kłótni z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w ubiegłym tygodniu w Białym Domu. Według doniesień Bloomberga i Fox News przerwa potrwa do czasu aż prezydent USA uzna, że "przywódcy kraju wykażą się zaangażowaniem w pokój w dobrej wierze". "To nie jest trwałe zakończenie pomocy, to przerwa" - sprecyzował urzędnik administracji Trumpa, cytowany przez stację Fox News.

Wcześniej Władimir Putin nalegał na to, aby w Ukrainie odbyły się wybory prezydenckie. Jego zdaniem Zełenski sprawuje władzę w tym kraju nielegalnie. Te słowa powtórzył prezydent USA Donalda Trumpa, który nazwał Zełenskiego "dyktatorem bez wyborów".

Pięcioletnia kadencja Zełenskiego upłynęła 20 maja 2024 r., jednak wyborów nie zorganizowano ze względu na obowiązujący w Kraju stan wojenny. Przepisy przedłużają także kadencję głowy państwa do dnia zaprzysiężenia prezydenta wybranego po zakończeniu stanu wojennego